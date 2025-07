A- A+

Luto no Futebol Viúva de Diogo Jota pode herdar fortuna de até R$ 260 milhões deixada pelo jogador; entenda Atacante do Liverpool e seu irmão morreram em acidente na Espanha; clube ainda não confirmou se pagará o restante do contrato

Rute Cardoso, viúva do atacante português Diogo Jota, poderá herdar até £ 35 milhões (cerca de R$ 260 milhões) como parte do patrimônio acumulado pelo jogador antes de sua morte. O astro do Liverpool, de 28 anos, morreu ao lado do irmão, André, de 25, em um acidente de trânsito na Espanha na semana passada.

O jogador chegou à Inglaterra em 2018, contratado pelo Wolverhampton Wanderers, onde recebia £ 38 mil por semana. Apenas com salários, somou £ 3,95 milhões em dois anos antes de ser transferido para o Liverpool, onde firmou um contrato inicial de quatro anos com vencimentos semanais de £ 83 mil, somando mais £ 8,63 milhões ao seu patrimônio.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, em 2022, o clube de Anfield renovou seu vínculo por mais cinco anos, com aumento salarial para £ 140 mil por semana — cifra que lhe rendeu £ 21,84 milhões até sua morte. Além dos ganhos salariais e bônus por desempenho — que incluíam os 65 gols marcados em 182 jogos —, Jota também atuava como empreendedor no segmento de eSports e era embaixador global de uma marca.

Ainda restavam dois anos de contrato com o Liverpool, o que lhe garantiria mais £ 14,5 milhões. A equipe pagará à família de Diogo Jota o período restante. Apesar de veículos da imprensa portuguesa sugerirem que o clube inglês pode honrar os valores pendentes, não há confirmação oficial por parte da diretoria. A herança poderá beneficiar Rute e os três filhos do casal: Dinis, de quatro anos, Duarte, de dois, e a caçula Mafalda, de apenas oito meses.

Parte do patrimônio foi investido em bens duráveis, como uma casa de cinco quartos e quatro banheiros em Blundellsands, subúrbio nobre no norte de Liverpool, adquirida por £ 2,125 milhões em maio de 2022, segundo registros públicos.

