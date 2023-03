Viúva de Kobe Bryant recebe R$ 150 milhões de indenização por vazamento de fotos de acidente

A- A+

Vanessa Bryant, viúva do ex-jogador de basquete Kobe Bryant, receberá uma indenização do condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, pelo vazamento de fotos do acidente que vitimou Kobe e sua filha Gianna em 2020. Ao todo, a família será indenizada com 28,85 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 150 milhões na cotação atual.

As fotos dos destroços do helicóptero e dos corpos das vítimas foram tiradas e compartilhadas por funcionários públicos, como bombeiros, policiais e outros profissionais que realizaram os primeiros socorros no local do acidente. De acordo com informações da ESPN, as fotos foram vistas por familiares dos agentes e por um funcionário de um bar onde estava um oficial da polícia.





Durante o julgamento da ação, Vanessa Bryant afirmou que a notícia de que existiam fotos do acidente a afetou psicologicamente e causou ataques de pânico no período após a morte de Kobe e da filha Gianna.

Além de Vanessa, outra família recebeu uma indenização pelo mesmo motivo. Chris Chester, que perdeu a esposa e a filha de 13 anos no acidente, receberá de 20 milhões de dólares (R$ 104 milhões).

Kobe Bryant, sua filha Gianna e outras sete pessoas morreram em um acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro de 2020.



