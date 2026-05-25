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Futebol "Vivemos em função de Vinícius", admite Hélio dos Anjos Treinador do Náutico declarou que parte do sucesso do clube na Série B deve-se ao bom desempenho do atacante

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Não é comum um treinador de futebol admitir que uma equipe vive em função de um jogador, mas Hélio dos Anjos foi categórico ao citar a relação atual entre o Náutico e o atacante Vinícius. Principal nome do clube na temporada 2026, o camisa 11 assumiu o protagonismo no setor ofensivo do Timbu, ajudando a colocar os alvirrubros na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.



Protagonista

“Tenho de falar publicamente: nós vivemos muito em função de Vinícius, sim. Esse novo ataque, essa mobilidade, essa agilidade passa muito por ele. Contra o Cuiabá, Vinícius foi perfeito. Todos os encaixes de marcação e pressão pelo lado esquerdo foi ele que fez. É um jogador de grande importância em tudo que estamos fazendo”, afirmou Hélio.

Vinícius tem oito gols em 20 jogos pelo Náutico em 2026. Cinco bolas na rede foram pela Série B, fazendo do atacante um dos artilheiros da competição.

“Quando comecei com Felipão, o Murtosa (auxiliar) pegava no meu pé, dizendo que eu finalizava bem e tinha que transferir isso para o jogo. Na minha primeira passagem aqui, Kuki também pegava no meu pé e sempre me ajudou nos treinamentos. Agradeço muito essas pessoas que me ajudaram. O que estou vivendo hoje é fruto do meu trabalho, da minha dedicação. Não adianta A ou B cobrar e você não estar ali de coração, fazendo o que ama, sendo chato, exigente, tentando melhorar a cada dia”, declarou.



Clássico

O Náutico está na segunda colocação da Série B, com 19 pontos. A próxima partida será contra o Sport, no sábado (30), na Ilha do Retiro. O Leão é o terceiro, com a mesma pontuação, mas ficando abaixo do Timbu pelo saldo de gols (7x6).

As equipes voltam a se enfrentar desde a final do Campeonato Pernambucano de 2026. Após empate em 3x3 no jogo da ida, na Ilha do Retiro, o Sport levantou o título ao vencer o Náutico por 3x0, no Esporte da Sorte Aflitos.

“Claro que um clássico é um jogo diferente. Sempre é gostoso jogar, mas o campeonato tem 38 rodadas. Esse jogo terá a mesma importância dos outros. Não há revanche. Nós vamos entrar para ganhar como nós entramos para ganhar todos os jogos. Claro que não adianta falar que é um jogo normal como qualquer outro. É um jogo importante para a torcida, para a instituição, mas é algo dentro do Campeonato Brasileiro, que é muito longo”, detalhou.

Para o confronto, o Náutico terá a ausência do meia Wenderson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. “Ele é um grande jogador, fazendo uma grande Série B, extraordinária. No final do ano passado, na Série C, em um momento difícil, ele vestiu a camisa e parecia que estava jogando na rua com os amigos. É um cara que ajuda muito, que faz a bola chegar macia. É uma perda grande, mas temos grandes jogadores também (para substituir)”, pontuou.

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