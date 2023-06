Vivendo boa fase na Série D, Santa visita o Pacajus, neste sábado (17)

A- A+

“Estão deixando a gente sonhar”, uma frase do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que virou “meme” na internet para exemplificar a confiança de uma torcida quando um clube vive um bom momento, pode ser usada pelos tricolores nesta Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz é líder do Grupo 3 da competição, com 17 pontos. Está invicto como mandante, é dono da melhor defesa da chave e não sofreu gols nos últimos quatro jogos. Tudo isso sem perder há mais de um mês. Vivendo lua de mel com os torcedores e sonhando com o acesso à Série C, a equipe visita neste sábado (17) o Pacajus, no Ronaldão, às 19h, pela nona rodada.



O Santa Cruz não terá os laterais Rhuan Rodrigues e Marcus Vinícius, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com os desfalques, o técnico Felipe Conceição já confirmou quem serão os substitutos.



"Vão jogar os que entraram contra o Globo. Não vou mudar. Entrarão Léo e Ítalo Silva. Léo tem jogado mais vezes. Já Ítalo cresceu na questão defensiva. Era algo que eu pegava no pé dele. Ele era muito bom à frente, mas defensivamente tinha dificuldade em compor linha de quatro. Ele cresceu nessa parte e é um atleta importante para gente", afirmou o treinador. Em compensação, o meia Nadson cumpriu suspensão automática e retorna ao time.



Conceição também não descartou a possibilidade de poupar alguns jogadores para o confronto. Isso porque, nos últimos seis dias, o Tricolor teve três compromissos, com pouco tempo de descanso. "Vamos ver a recuperação de cada um. Ver quem está sentindo mais. Teremos que fazer a troca pelos suspensos também. Mas vamos avaliar. Enfrentaremos um campo complicado, mas o adversário está acostumado. Teremos que, mais uma vez, superar os obstáculos para continuar crescendo", declarou.



Mesmo jogando como visitante, o Santa não adotará postura defensiva para o jogo, alertou o técnico. "Precisamos nos superar novamente. O jogo contra o Globo foi fora (no Barretão), mas parecia que estávamos em casa. Conseguimos impor nosso jogo. Que aquilo seja uma sinalização para onde devemos ir, independente do adversário. Se a gente quer alcançar coisas maiores, precisamos vencer fora”, salientou.





Pacajus quebrou 100%



Se o Santa Cruz não está com 100% de aproveitamento no Arruda nesta Série D, o culpado é o Pacajus. No encontro pelo primeiro turno, os cearenses seguraram o 0x0 diante dos pernambucanos. A equipe é a segunda colocada da chave, com 14 pontos.



Ficha técnica



Pacajus

Jailson , Ray Cardoso, Ramon Rafael, Airton Jr. e Guto; Jó, Vinícius, Diego Viana e Alan Fabrício; Edson Reis e Willian Anicete. Técnico: Wladimir de Jesus



Santa Cruz

Michael; Léo Fernandes, Eduardo Guedes, Yan Oliveira e Ítalo Silva; Emerson Souza, Nadson (Fabrício) e Pingo; Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego. Técnico: Felipe Conceição.



Local: Ronaldão (Pacajus/CE)

Horário: 19h

Árbitro: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG). Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho e Yuri Rodrigues Cunha (ambos do CE)

Transmissão: F.Sports.TV

