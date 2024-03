A- A+

Futebol Vivendo jejum de vitórias como mandante no Nordestão, Náutico recebe o CRB Duelo, nos Aflitos, pode fazer com o que o Timbu quebra a sina de tropeços em casa e se firme no G4 do Grupo B

O formato de disputa da Copa do Nordeste, com as equipes de uma chave enfrentando os integrantes de outra, provoca algumas curiosidades na classificação. O Náutico, por exemplo, está no G4 do Grupo B, na quarta colocação, com seis pontos. Se estivesse no A, seria o vice-lanterna. Mesmo sem ganhar há quatro rodadas no torneio, o Timbu, devido ao tropeço dos seus companheiros de bloco, se mantém vivo em busca da vaga ao mata-mata. Mas não há garantia que secar os rivais funcionará sempre. Por isso, neste domingo (24), diante do CRB, nos Aflitos, pela sétima rodada da competição, a ordem dos alvirrubros é ser autossuficiente.

Jejum

Em outro momento, jogar nos Aflitos seria um trunfo enorme para o Náutico. Na Copa do Nordeste deste ano, contudo, o mando de campo não tem surtido efeito positivo. O Timbu ainda não ganhou em casa na competição, acumulando duas derrotas, para River-PI e Botafogo-PB, e um empate perante o Ceará.

O CRB, por outro lado, ainda não perdeu como visitante. O clube venceu o Itabaiana-SE e empatou com Treze e CRB. O Galo é o líder do Grupo A, com 11 pontos - mesma pontuação de Sport e Maranhão, mas levando vantagem no saldo de gols. Os alagoanos são treinador por Daniel Paulista, ex-jogador de Náutico e Sport, além de já ter comandado o Rubro-negro pernambucano.

O elenco do CRB também conta com outro velho conhecido da torcida alvirrubra: o lateral-direito Hereda, formado na base do Náutico. Além dele, há jogadores que passaram recentemente pelo futebol pernambucano, casos do zagueiro Fábio Alemão, do meia Jorginho e dos atacantes Mike e Labandeira, todos ex-Sport. O Galo também conta com o artilheiro da competição, Anselmo Ramon, com quatro gols.

Escalação

Com uma lesão grau dois na coxa, o volante Lorran segue como desfalque. Sousa deve formar o meio-campo ao lado de Marco Antônio e Patrick Allan, que volta ao time titular após iniciar o Clássico dos Clássicos diante do Sport, na Arena de Pernambuco, no banco de reservas.

Na zaga, Rafael Vaz, poupado no jogo anterior, deve regressar à zaga, fechando o setor com Arnaldo, Guilherme Matos e Diego Matos. Na frente, a dúvida é se o técnico Allan Aal vai manter o trio de ataque com Paulo Sérgio, Cléo Silva e o lateral-esquerdo Luiz Paulo improvisado na frente. Thalissinho e Ray Vanegas brigam para retomar o espaço nas pontas. Evandro, recuperado de lesão, deve ficar como opção no banco de reservas.

"Temos a possibilidade até de nos classificarmos em uma posição mais favorável. Vamos brigar por isso. Temos um jogo em casa, diante da nossa torcida. Estamos vivos na competição", afirmou o treinador.

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Luiz Paulo, Cléo Silva e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal

CRB

Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga;Falcão, Rômulo e Gegê; Léo Pereira, Anselmo Ramon e Mike. Técnico: Daniel Paulista

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Alisson Lima Damasceno e Andre da Silva Andrade

Transmissão: Nosso Futebol

