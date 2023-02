Vivendo na Turquia há cinco anos, jogador pernambucano relata as últimas horas da tragédia

A- A+

Na última segunda-feira (6), Turquia e Síria foram os principais países atingidos por dois grandes terremotos que causaram muita destruição, mortes e ainda muitos desaparecidos. Com tremores que chegaram até 7,8 graus de magnitude, as autoridades de ambos países já contabilizam mais de cinco mil mortes.

Em meio a esse cenário, Amilton Minervino, jogador de futebol, pernambucano de Jaboatão dos Guararapes, está na Turquia desde 2019 e nos últimos dias acertou sua transferência do Konyaspor para o Rizespor, equipe localizada em Rize, no norte do país, que atualmente está disputando a segunda divisão nacional.

"Graças a Deus estamos bem, estou aqui há cinco anos e não vi nada igual na minha vida. Ver as pessoas aqui do clube apavorados, assustados, ver o sofrimento do povo é muito triste. Esse terremoto foi em quatro cidades da Turquia e uma das cidades eu tive proposta para ir para o clube, que é o Hatay, ligaram para meu empresário, para que eu fosse pra lá, mas eu disse que não. Na última sexta-feira (3), eu rescindi meu contrato com o Konyaspor, saiu a notícia e eles (Hatayspor) entraram em contato com meu agente, mas eu não aceitei, já estava apalavrado com o clube (Rizespor), já tinha falado com o treinador e gostado do projeto deles".

O Hatayspor, clube que tentou a contratação de Amilton é sediado em Hatay, disputa a primeira divisão turca, e está a menos de 200km de Gaziantep, o epicentro do primeiro tremor, que atingiu 7,8 graus na escala Richter, às 4h17 no horário local. Sobre os acontecimentos das últimas horas, contou o atleta:

"Essas últimas horas são de tristeza, aflição pelas vítimas, tem muita gente desaparecida ainda e o que dificulta ainda mais é o inverno pesado daqui, muita neve, muito frio e as pessoas que estão lá soterradas estão passando frio, se fala muito disso aqui e podem acabar morrendo congelados".

Após a tragédia que atingiu o país, todas as atividades esportivas foram suspensas. Os esforços da sociedade estão voltados para as vítimas e desabrigados.

"Toda gente está se mobilizando para ajudar com o que pode, o país todo está ajudando, uns dão bens materiais, outros dão transferências para as contas das instituições que estão no auxílio. O país todo e todos os clubes se uniram para ajudar, os times estão com pontos de arrecadações também. E o futebol está parado por tempo indeterminado, até uma segunda ordem do Ministro dos Esportes, a gente segue trabalhando, mas ontem alguns jogadores não queriam nem treinar, o treinador fez um bobinho, um aquecimento e treinamos só por meia hora. Porque a tristeza estava na cara do treinador, de todos os atletas, todo mundo triste, mas a gente continua trabalhando, ainda que o clube não poste nada, em respeito às vítimas e à tragédia do país".

