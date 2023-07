A- A+

Sport Vivendo situação complicada na temporada, Sabino prega: "É momento de falar menos e trabalhar mais" Sport não vence há quatro jogos e amarga rodada fora do G4 da Série B

Depois de ser derrotado pela primeira vez em casa na atual edição da Série B, o Sport vive o momento mais difícil do clube em 2023. Sem vencer há quatro jogos, o Leão está em meio a maior sequência negativa. Para Sabino, zagueiro e um dos líderes do elenco rubro-negro, o momento é de não dar desculpas, trabalhar e buscar a recuperação já diante do Sampaio Corrêa, pela última rodada do primeiro turno.

“Agora é momento de falar menos e trabalhar mais para reverter a situação. Não temos que colocar desculpas, do mesmo jeito que a gente estava com o melhor ataque do mundo, todos elogiando, sempre estivemos trabalhando, agora passamos por um momento de instabilidade. O ano está sendo bom, mas o que passou, passou, e nosso foco agora é contra o Sampaio Corrêa", disse o camisa 35.

Com a queda diante do Vitória, o Rubro-negro saiu do G4 da Série B, situação que muitos não esperavam que o clube passasse, tendo em vista que chegou a liderar a competição mesmo tendo jogos a menos que os adversários.

“A Série B é um campeonato muito difícil. Esse ano tem sete ou oito times que estão na parte de cima, brigando ponto a ponto para entrar no G4, estão todos muito próximos e a disputa vai ser essa, uma hora vai estar em primeiro, outro momento em quinto". Mesmo com a sequência ruim, a distância do Sport para o líder é de apenas dois pontos, podendo encerrar o primeiro turno na liderança, a depender da combinação de resultados.

"Obviamente queríamos estar entre os quatro primeiros, mas não é fácil assim, tenho certeza que temos tudo para levar o Sport à Série A, mas para isso precisamos enfrentar a competição como ela é, de jogos muito disputados", completou.

