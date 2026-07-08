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Futebol "Vivi meus melhores momentos aqui", celebra Jean Carlos em volta ao Náutico Meia destacou importância do atacante Vinícius e do técnico Hélio dos Anjos no acerto com o Timbu e pregou maior maturidade em retorno ao clube após quase quatro anos

De volta ao Náutico após quase quatro anos, o meia Jean Carlos sabe que a esperança depositada nele pela torcida é diretamente proporcional à responsabilidade que vai assumir ao vestir novamente a camisa alvirrubra. Campeão pela Série C em 2019 e bicampeão pernambucano em 2021 e 2022, com 36 gols e 25 assistências pelo clube, o jogador se diz mais maduro no regresso em 2026 e pronto para aumentar a lista de conquistas pelo Timbu.

Retorno

“Eu já comentei várias vezes que foi no Náutico em que vivi os meus melhores momentos em números e títulos. O principal agora é poder estar em campo, vestir a camisa e fazer melhor do que eu fiz nos três anos e quatro meses que estive antes. Estou mais maduro, mas sigo com bons números de participações em gols. Sei da responsabilidade, da esperança e da expectativa que a torcida tem em mim. Nunca foi diferente aqui no clube. Volto com a mesma vontade, com o mesmo profissionalismo, e querendo conquistar mais”, afirmou.

O jogador também detalhou o processo de negociação para voltar ao Náutico desde que deixou a Chapecoense, destacando a importância dos técnicos Guilherme e Hélio dos Anjos e do atacante Vinícius no acerto. O trio trabalhou com ele na conquista do título estadual em 2021.

“Desde quando Guilherme e Hélio voltaram ao Náutico, a gente se fala. Eles sempre me ligavam e eu falava do carinho que tinha pelo clube, que pretendia voltar, mas que ainda não era o momento. Neste ano, eles me ligaram novamente. Eu ainda não sabia se sairia da Chapecoense, mas depois conversei com meus agentes, com minha esposa e disse que era o momento. Hélio é uma pessoa direta. Ele falou: ‘sem muito lenga-lenga, eu quero saber se você quer voltar’. Eu disse que queria e em seguida começaram as negociações. Quero deixar claro que para mim não foi um esforço grande voltar, acho que foi mais o clube que fez esse esforço”, explicou.



Amizade

“Já Vinícius não parava de me ligar. Tenho uma amizade com ele há anos. Jogamos juntos no Palmeiras. Fiquei feliz que ele conseguiu subir com o clube e, desde então, ele me ligava, mandava mensagem. Ele ficava dizendo: ‘irmão, estou mais ansioso que o pessoal aqui para você acertar’. Falei com ele que, tudo dando certo, ele seria o segundo a saber porque a primeira pessoa seria minha esposa”, brincou, ressaltando a parceria de gols e assistências com o camisa 7. “Se pegar meu DVD, vai ter gol dele com passe meu e gol meu com passe dele. Espero poder fazer isso com ele aqui novamente”.

Treinando normalmente com o grupo, Jean Carlos aguarda regularização e pode ficar como opção para o jogo contra o Avaí, domingo (12), na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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