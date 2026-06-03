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COPA DO MUNDO 'Vivo esse momento como se fosse minha última Copa', diz Marquinhos O jogador de 32 anos, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, jogará sua terceira Copa em na edição de 2026

“Vivo esse momento cada vez mais como se fosse minha última Copa”, disse o zagueiro e capitão da seleção brasileira, Marquinhos, na primeira entrevista coletiva após a chegada da delegação nos Estados Unidos para a disputa do Mundial.

O jogador de 32 anos, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, fará sua terceira Copa em 2026, depois das edições de 2018 e 2022, nas quais o Brasil caiu nas quartas de final.

“Nós sabemos a dor que é, o quanto é difícil não ganhar uma Copa do Mundo, ser eliminado. É trazer um pouco dessa experiência para aqueles que estão vindo pela primeira vez”, disse Marquinhos.

“Eu vivo esse momento cada vez mais como se fosse meu último jogo, minha última Copa, minha última oportunidade de estar conquistando títulos”, acrescentou o zagueiro de 32 anos.

O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, já confirmou Marquinhos como titular e capitão da equipe.

Para o jogador, Ancelotti tem que ser a "figura principal" do Brasil para colocar em ordem as "filosofias" que cada atleta traz de seus clubes.

Em relação às condições de jogo na América do Norte, o capitão alertou para as altas temperaturas.

"O tempo que começa marcando, que começa com resultado na frente, tem uma vantagem muito grande, porque correr atrás de resultado com calor e com o sol é um desgaste ainda maior".

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no Grupo C, que é completado pela Escócia e Haiti.

No próximo sábado, a equipe fará seu último amistoso preparatório antes do torneio, contra o Egito.

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