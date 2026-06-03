'Vivo esse momento como se fosse minha última Copa', diz Marquinhos
O jogador de 32 anos, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, jogará sua terceira Copa em na edição de 2026
“Vivo esse momento cada vez mais como se fosse minha última Copa”, disse o zagueiro e capitão da seleção brasileira, Marquinhos, na primeira entrevista coletiva após a chegada da delegação nos Estados Unidos para a disputa do Mundial.
O jogador de 32 anos, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, fará sua terceira Copa em 2026, depois das edições de 2018 e 2022, nas quais o Brasil caiu nas quartas de final.
“Nós sabemos a dor que é, o quanto é difícil não ganhar uma Copa do Mundo, ser eliminado. É trazer um pouco dessa experiência para aqueles que estão vindo pela primeira vez”, disse Marquinhos.
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“Eu vivo esse momento cada vez mais como se fosse meu último jogo, minha última Copa, minha última oportunidade de estar conquistando títulos”, acrescentou o zagueiro de 32 anos.
O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, já confirmou Marquinhos como titular e capitão da equipe.
Para o jogador, Ancelotti tem que ser a "figura principal" do Brasil para colocar em ordem as "filosofias" que cada atleta traz de seus clubes.
Em relação às condições de jogo na América do Norte, o capitão alertou para as altas temperaturas.
"O tempo que começa marcando, que começa com resultado na frente, tem uma vantagem muito grande, porque correr atrás de resultado com calor e com o sol é um desgaste ainda maior".
O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no Grupo C, que é completado pela Escócia e Haiti.
No próximo sábado, a equipe fará seu último amistoso preparatório antes do torneio, contra o Egito.