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COPA DO MUNDO

'Vivo esse momento como se fosse minha última Copa', diz Marquinhos

O jogador de 32 anos, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, jogará sua terceira Copa em na edição de 2026

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O jogador de 32 anos, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, fará sua terceira Copa em 2026, depois das edições de 2018 e 2022, nas quais o Brasil caiu nas quartas de finalO jogador de 32 anos, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, fará sua terceira Copa em 2026, depois das edições de 2018 e 2022, nas quais o Brasil caiu nas quartas de final - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

“Vivo esse momento cada vez mais como se fosse minha última Copa”, disse o zagueiro e capitão da seleção brasileira, Marquinhos, na primeira entrevista coletiva após a chegada da delegação nos Estados Unidos para a disputa do Mundial.

O jogador de 32 anos, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, fará sua terceira Copa em 2026, depois das edições de 2018 e 2022, nas quais o Brasil caiu nas quartas de final.

“Nós sabemos a dor que é, o quanto é difícil não ganhar uma Copa do Mundo, ser eliminado. É trazer um pouco dessa experiência para aqueles que estão vindo pela primeira vez”, disse Marquinhos.

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“Eu vivo esse momento cada vez mais como se fosse meu último jogo, minha última Copa, minha última oportunidade de estar conquistando títulos”, acrescentou o zagueiro de 32 anos.

O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, já confirmou Marquinhos como titular e capitão da equipe.

Para o jogador, Ancelotti tem que ser a "figura principal" do Brasil para colocar em ordem as "filosofias" que cada atleta traz de seus clubes.

Em relação às condições de jogo na América do Norte, o capitão alertou para as altas temperaturas.

"O tempo que começa marcando, que começa com resultado na frente, tem uma vantagem muito grande, porque correr atrás de resultado com calor e com o sol é um desgaste ainda maior".

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no Grupo C, que é completado pela Escócia e Haiti.

No próximo sábado, a equipe fará seu último amistoso preparatório antes do torneio, contra o Egito.

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