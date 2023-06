A- A+

futebol "Você apelou": Gabigol explica "treta" com Marcelo durante Fla-Flu Atacante do Flamengo participou do podcast "10 e Faixa", do ex-jogador e colega Diego Ribas

Dois craques num bate-boca durante um Fla-Flu decisivo. As imagens de uma discussão entre Gabigol, do Flamengo, e Marcelo, do Fluminense, viralizaram após o primeiro duelo entre os clubes pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ao participar do podcast "10 e Faixa", do ex-jogador e colega de Flamengo Diego Ribas, o atacante rubro-negro deu detalhes sobre o desentendimento.

Durante o jogo, o atacante mostrou o "patch" na camisa de atual campeão do torneio para o lateral, que, em resposta, levantou o short e exibiu a tatuagem do troféu da Liga dos Campeões. Marcelo levantou a taça do principal campeonato europeu cinco vezes, quando jogava pelo Real Madrid. No podcast, Gabigol garante que não provocou o adversário.

— Não foi nada! Pior que eu não provoquei. Eu estou com a cara de provocador e já acham que provoquei. Nada! Zero! Ele achou que eu estava bravo com alguma coisa. E eu falei: ‘Não, não estou bravo!’. Ele falou que eu estava apelando, e eu disse que não. Aí brinquei com ele: ‘Não estou apelando, sou campeão daqui’. E ele falou: ‘Não leva para o coração’ e levantou a taça da Champions para mim. Aí eu falei: ‘Viu quem levou para o coração? Não fui eu, foi você! Agora você apelou!’ — contou Gabigol.

Interações em campo e rivalidades à parte, o atacante do Flamengo ressaltou que não há qualquer desavença pessoal com Marcelo.

"Mas esquece! Ele curte um hip-hop como eu, e a gente combinou de curtir um rap qualquer dia desses. Mas o caça like está ficando muito famoso. Querem inventar alguma coisa e não tem nada" acrescentou o jogador.

Veja também

Sport Alvo de críticas, Luciano Juba é o jogador que mais atua pelo Sport desde 2022