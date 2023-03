Volante Arthur é mais um que deve deixar o Santa Cruz após derrota para o Íbis

A- A+

Assim como os defensores Jefferson Feijão e Gabriel Yanno, o volante Arthur, de 31 anos, deve ser mais um a deixar o Santa Cruz, após a derrota do clube para o Íbis na noite desta terça-feira, no Estádio do Arruda.

De acordo com apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, a saída de Arthur deve acontecer a partir de uma solicitação do próprio atleta e deve ser concretizada antes do próximo sábado (1º), quando a Cobra Coral volta a atuar, diante do Belo Jardim, na Arena de Pernambuco.

A diretoria coral, por sua vez, busca reverter essa possibilidade, já que o prazo para inscrever novos atletas para o Campeonato Pernambucano já se encerrou.

