Volante do Canadá sofre lesão grave em confronto contra o Catar
Ismaël Koné foi substituído aos 12 do segundo tempo
O Canadá terá que se virar sem um imporante jogador ao longo da Copa do Mundo. Durante o duelo entre o time da casa e o Catar, pela segunda rodada do Grupo B, o volante Ismaël Koné sofreu entrada forte de Assim Madibo e teve uma lesão grave na perna esquerda.
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Logo após sofrer o contato e cair no chão, o camisa 8 do Canadá percebeu que a situação era grave e toda equipe médica entrou em campo para dar os primeiros atendimentos. Diversos jogadores ficaram chocados com a situação, inclusive, Madibo, que recebeu o cartão vermelho direto pelo lance.
Nathan-Dylan Saliba ficou responsável por substituir o companheiro e minutos depois, cobrou falta com perfeição para fazer o quarto gol da equipe canadense. Na comemoração, Saliba mostrou uma camisa de Koné em homenagem ao amigo.