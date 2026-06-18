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Copa do Mundo

Volante do Canadá sofre lesão grave em confronto contra o Catar

Ismaël Koné foi substituído aos 12 do segundo tempo

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Ismaël Koné, volante do Canadá, teve lesão grave em partida contra o Canadá Ismaël Koné, volante do Canadá, teve lesão grave em partida contra o Canadá  - Foto por EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Canadá terá que se virar sem um imporante jogador ao longo da Copa do Mundo. Durante o duelo entre o time da casa e o Catar, pela segunda rodada do Grupo B, o volante Ismaël Koné sofreu entrada forte de Assim Madibo e teve uma lesão grave na perna esquerda. 

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Logo após sofrer o contato e cair no chão, o camisa 8 do Canadá percebeu que a situação era grave e toda equipe médica entrou em campo para dar os primeiros atendimentos. Diversos jogadores ficaram chocados com a situação, inclusive, Madibo, que recebeu o cartão vermelho direto pelo lance. 

Nathan-Dylan Saliba ficou responsável por substituir o companheiro e minutos depois, cobrou falta com perfeição para fazer o quarto gol da equipe canadense. Na comemoração, Saliba mostrou uma camisa de Koné em homenagem ao amigo. 

Saliba fez homenagem a Koné logo após marcar Saliba fez homenagem a Koné logo após marcar - Foto por FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

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