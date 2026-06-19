Volante do Catar recebe apoio nas redes após lance que causou fratura chocante em Koné na Copa
Assim Madibo passou a receber diversas mensagens após participar do lance que resultou na grave lesão de jogador do Canadá
O volante Assim Madibo, da seleção do Catar, passou a receber diversas mensagens de solidariedade nas redes sociais após participar do lance que resultou na grave lesão de Ismaël Koné, do Canadá, durante partida da Copa do Mundo.
Apesar da forte repercussão do episódio, torcedores de diferentes países saíram em defesa do jogador catariano e destacaram que a entrada não teve intenção de machucar o adversário.
A movimentação ocorreu principalmente no Instagram de Madibo. A publicação mais recente do atleta acumulou milhares de comentários, muitos deles enviados por canadenses, brasileiros e fãs de futebol de outras nacionalidades. Até o momento, o meio-campista não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.
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Entre as mensagens deixadas pelos torcedores, predominou o tom de compreensão diante do acidente. Muitos destacaram que lances desse tipo fazem parte do futebol e pediram para que o jogador não se deixasse abalar pelas críticas.
"Sou canadense e posso dizer que acidentes acontecem. Não dê atenção ao ódio", escreveu um torcedor. Outro comentou: "Quem joga futebol sabe que você não entrou para machucar ninguém. Força neste momento". Houve ainda quem ressaltasse que situações como essa podem ocorrer mesmo em partidas de alto nível.
Em disputa de bola no meio-campo, Madibo tentou desarmar Ismaël Koné, que acabou sofrendo uma fratura na perna esquerda após o contato.
O lance provocou forte reação dentro de campo. Jogadores das duas equipes demonstraram preocupação imediata ao perceber a gravidade da situação, enquanto o estádio ficou em silêncio durante o atendimento médico.
Após análise das imagens pelo árbitro de vídeo, Madibo recebeu cartão vermelho direto e deixou o gramado. Já Koné precisou ser retirado de maca e recebeu atendimento especializado antes de ser encaminhado para exames.
No momento da lesão, o Canadá já construía uma vitória confortável por 3 a 0, com dois gols de Jonathan David e outro de Cyle Larin. Pouco depois da saída de Koné, Saliba entrou em campo, marcou um gol de falta e dedicou a comemoração ao companheiro lesionado.
A expectativa agora é pela divulgação de um boletim médico detalhando o tempo de recuperação de Koné, uma das peças importantes da seleção canadense, mas que está fora desta Copa do Mundo.