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Copa do Mundo Volante do Catar recebe apoio nas redes após lance que causou fratura chocante em Koné na Copa Assim Madibo passou a receber diversas mensagens após participar do lance que resultou na grave lesão de jogador do Canadá

O volante Assim Madibo, da seleção do Catar, passou a receber diversas mensagens de solidariedade nas redes sociais após participar do lance que resultou na grave lesão de Ismaël Koné, do Canadá, durante partida da Copa do Mundo.

Apesar da forte repercussão do episódio, torcedores de diferentes países saíram em defesa do jogador catariano e destacaram que a entrada não teve intenção de machucar o adversário.



A movimentação ocorreu principalmente no Instagram de Madibo. A publicação mais recente do atleta acumulou milhares de comentários, muitos deles enviados por canadenses, brasileiros e fãs de futebol de outras nacionalidades. Até o momento, o meio-campista não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.

Entre as mensagens deixadas pelos torcedores, predominou o tom de compreensão diante do acidente. Muitos destacaram que lances desse tipo fazem parte do futebol e pediram para que o jogador não se deixasse abalar pelas críticas.



"Sou canadense e posso dizer que acidentes acontecem. Não dê atenção ao ódio", escreveu um torcedor. Outro comentou: "Quem joga futebol sabe que você não entrou para machucar ninguém. Força neste momento". Houve ainda quem ressaltasse que situações como essa podem ocorrer mesmo em partidas de alto nível.

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