NÁUTICO Volante do Náutico sofre lesão e vai desfalcar o timbu por pelo menos seis meses Nathan, sofreu uma fratura no tornozelo e precisará passar por cirurgia. O volante fez o gol da classificação do time alvirrubro na segunda fase da Copa do Brasil contra o Vila Nova

O Clube Náutico Capibaribe terá um desfalque para as próximas partidas da temporada. O volante Nathan, confirmou na manhã desta quinta-feira (20), que sofreu uma fratura no tornozelo e vai precisar passar por uma cirurgia. Ele foi o autor do gol da milagroso, na vitória por 2x1 contra o Vila Nova, na segunda fase da Copa do Brasil.

A informação foi dada pelo próprio jogador, de 21 anos, em sua conta no Instagram. O jogador afirmou que vai passar pela cirurgia, mas não deu detalhes do tempo de recuperação. O departamento médico do Náutico vai trazer mais informações ao longo do dia.

"Mais uma barreira pra ser superada, infelizmente aconteceu uma fatalidade…tive uma fratura no tornozelo e passarei por uma nova cirurgia. Várias incertezas e dúvidas rondando sobre minha mente, como nada na minha vida foi fácil vou lutar para estar de volta o mais rápido possível, tenho a certeza também que Deus nunca vai me deixar sozinho e sempre vai alimentar minha gana de vencer, agradeço a todos pelas mensagens" afirmou em suas redes sociais, o volante de 21 anos.

Nathan veio de emprétimo junto ao Fluminense, e fez suas primeiras partidas como profissional pelo Náutico. Ao todo foram 17 jogos, apenas um gol marcado, mas um dos gols mais importantes do Náutico na temporada.

