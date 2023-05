A- A+

Santa Cruz Novo reforço, volante Emerson Souza enfatiza o acesso como grande objetivo do Santa Cruz O atleta de 25 anos chegou como indicação do treinador Felipe Conceição; os dois trabalharam juntos no Sampaio Corrêa

Novo reforço do Santa Cruz, o volante Emerson Souza foi anunciado na última quinta-feira (25), pela Cobra Coral. O atleta de 25 anos estava no Sampaio Corrêa no início da temporada e chegou como indicação do técnico Felipe Conceição. Eles trabalharam juntos na equipe maranhaense.

#Contratado Emerson Souza chega para reforçar o meio de campo do Santa Cruz. Ele tem 25 anos e estava no Sampaio Corrêa, onde trabalhou com o técnico Felipe Conceição. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/CXNyeFDwbJ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 25, 2023

“O Santa Cruz é uma equipe gigante, que tem uma torcida apaixonada e isso, com certeza, nos motiva muito. O projeto apresentado é um projeto vencedor, que busca colocar o Santa Cruz novamente na rota dos títulos. Então, eu chego com fome de vitórias, de títulos e espero ajudar o clube dentro de campo na busca pelos objetivos”, comentou Emerson sobre o que motivou sua chegada ao Tricolor do Arruda.

O jogador já está liberado pelo BID e pode fazer sua estreia neste domingo (28), contra o Nacional de Patos. O volante veio para o Santa ciente de que o grande objetivo da temporada é o acesso.

"Desde que surgiu o interesse do Santa Cruz, o pessoal do clube já passou qual seria o objetivo da equipe para a temporada. Eu chego totalmente alinhado com o pensamento de todos e sei que o nosso objetivo é o acesso. O Santa Cruz é um clube gigante e que merece estar entre os grandes. Então, o nosso foco durante todo o campeonato será conquistar o acesso”, disse.



Veja também

AUTOMOBILISMO Fórmula 1: Após bandeirada, Verstappen conquista pole inédita em Mônaco; Alonso largará em segundo