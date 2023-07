A- A+

SPORT Volante Felipe é o novo reforço do Sport Atleta veio por empréstimo junto ao Goiás; vínculo com o Leão será até o fim desta temporada

O Sport oficializou nesta terça-feira (25) a contratação do volante Felipe Ferreira, que estava no Goiás. O jogador veio por empréstimo e tem vínculo com o Leão até o fim desta temporada.

Felipe, de 29 anos, defendeu também o Fortaleza, onde passou oito anos, entre 2015 e 2022. No Tricolor, o volante atuou em 289 partidas, marcando 10 gols e anotando seis assistências. No Goiás, dos 17 jogos em que disputou, fez um e deu uma assistência. Ele ainda passou pelo Maranguape e Uniclinic, do Ceará, entre 2012 e 2014.

Felipe Ferreira já conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, duas Copas do Nordeste (2019 e 2022), duas Taças dos Campeões Cearenses (2016 e 2017), um título da Copa Verde (2023) e cinco títulos do Campeonato Cearense (2016, 2019, 2020, 2021, 2022).

O atleta é o quarto reforço oficializado pelo Sport na atual janela de transferências. Foram anunciados anteriormente o meia argentino Alan Ruiz, além dos atacantes Peglow, que segue cumprindo suspensão, por conta de uma punição sofrida após se envolver em uma briga generalizada quando atuava pelo Dnipro, da Ucrânia, e o meia atacante Michel Lima, que estava no UD Oliveirense, de Portugal.

Outro nome trazido pelo Sport, mas ainda não anunciado, é o atacante Diego Souza.

Veja também

Futebol Sem futebol, Santa Cruz terá bastidores agitados até final de 2023