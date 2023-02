João Erick prega sinceridade, vê necessidades de reforços e enxerga Estadual como prioridade

A- A+

Iniciando na reserva em boa parte da sua passagem pelo Santa Cruz, João Erick vem sendo mais utilizado pela treinador Ranielle Ribeiro nesse início de temporada. O volante entende que apesar do clube continuar invicto na temporada, os resultados não são dos melhores, devido a grande quantidade de empates. Dessa forma, percebe como natural a pressão por reforços da torcida coral.

“isso é normal do futebol, os reforços precisam chegar em todos os elencos. Nosso professor está estudando todos os dias, ele sabe das peças que a gente precisa. E a gente precisa ser sinceros com a gente mesmo, não quer dizer que querer reforços está tudo errado no Santa Cruz, futebol é um conjunto, se chegar alguém e jogar no meu lugar, ele vai ajudar a equipe e vamos ficar felizes da mesma forma”, contou.



As oportunidades no time titular estão surgindo, assim, João Erick foi questionado sobre o que poderia fazer de diferente para tornar-se titular absoluto. “Eu não penso tanto individualmente, quero ajudar o Santa Cruz a vencer jogos. E acredito que fazendo isso, vou me credenciar como titular. A gente precisa vencer, e se eu ajudar seja dando carrinho, seja com assistências ou gols, vou tentar ajudar o time de qualquer maneira”, pontuou.

Por estar na Série D em 2023, o Santa Cruz ainda não tem um calendário garantido para a próxima temporada. A chave para conquistar mais competições em 2024 passa por fazer um bom estadual. O atleta foi questionado sobre qual competição o clube deve priorizar. "Eu acho que tudo tem seu tempo, teremos uma sequência de jogos da Copa do Nordeste, então a gente tem que focar neles agora. Mas o Pernambucano dá um calendário para o clube no próximo ano e isso é muito importante, então o estadual é o mais importante neste momento. Mas é necessário pensar sempre no próximo jogo e esse será contra o Atlético-BA dentro de casa".

O Tricolor do Arruda dispurtará mais duas partidas da Copa do Nordeste na sequência, antes de um dos jogos mais importantes do ano, quando enfrenta o Democrata-MG pela primeira fase da Copa do Brasil. A competição premia bem após cada fase conquistada e é essencial para os cofres dos clubes brasileiros.

A Cobra Coral enfrenta o Atlético-BA na próxima terça-feira (14), no Arruda, às 19h30.

Veja também

Futebol Internacional Thiago Silva renova com Chelsea até 2024