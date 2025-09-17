Volante Thomas Partey, do Villarreal, se declara inocente de acusações de estupro
Ao comparecer ao tribunal nesta quarta-feira, Partey se limitou a confirmar seu nome, data de nascimento e se declarar inocente
O volante ganês Thomas Partey, do Villarreal, se declarou inocente das cinco acusações de estupro e outra de agressão sexual que recebeu na Inglaterra, durante esta audiência de quarta-feira (17) em um tribunal de Londres.
O jogador de 32 anos foi denunciado por estupro por duas mulheres e por agressão sexual por uma terceira.
Os fatos ocorreram entre 2021 e 2022, quando Partey jogou pelo Arsenal.
Após o fim de seu contrato com os ‘Gunners’, o jogador da seleção ganhou contrato com o Villarreal em agosto. Ele entrou em campo nos últimos minutos da derrota do time espanhol para o Tottenham por 1 a 0, na terça-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.
Ao comparecer ao tribunal nesta quarta-feira, Partey se limitou a confirmar seu nome, data de nascimento e se declarar inocente.