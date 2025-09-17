Qua, 17 de Setembro

Acusação

Volante Thomas Partey, do Villarreal, se declara inocente de acusações de estupro

Ao comparecer ao tribunal nesta quarta-feira, Partey se limitou a confirmar seu nome, data de nascimento e se declarar inocente

Jogador se declarou icocente de acusação de estuproJogador se declarou icocente de acusação de estupro - Foto: Reprodução/@ thomaspartey5

O volante ganês Thomas Partey, do Villarreal, se declarou inocente das cinco acusações de estupro e outra de agressão sexual que recebeu na Inglaterra, durante esta audiência de quarta-feira (17) em um tribunal de Londres.

O jogador de 32 anos foi denunciado por estupro por duas mulheres e por agressão sexual por uma terceira.

Os fatos ocorreram entre 2021 e 2022, quando Partey jogou pelo Arsenal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Arsenal (@arsenal)

Após o fim de seu contrato com os ‘Gunners’, o jogador da seleção ganhou contrato com o Villarreal em agosto. Ele entrou em campo nos últimos minutos da derrota do time espanhol para o Tottenham por 1 a 0, na terça-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Ao comparecer ao tribunal nesta quarta-feira, Partey se limitou a confirmar seu nome, data de nascimento e se declarar inocente.

