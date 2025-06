Vôlei: Brasil é derrotado pela Itália por 3 a 0 na Liga das Nações

A- A+

A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela Itália por 3 sets a 0 neste domingo (8), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2025. As parciais foram de 22/25, 18/25 e 27/29. Esta foi a primeira derrota do Brasil na competição, que está em sua primeira semana.

A equipe italiana, atual campeã da VNL e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, encerrou a semana inicial do torneio com quatro vitórias em quatro jogos.

O Brasil, que busca o título inédito da Liga, soma uma derrota após os primeiros compromissos. A seleção foi finalista em 2019, 2021 e 2022, quarta colocada em 2018 e 2024, e terminou em quinto lugar em 2023.

A seleção brasileira volta à quadra pela VNL 2025 no dia 18 de junho, quando inicia a segunda semana da competição em Istambul, na Turquia. O primeiro adversário será a Bélgica. Ana Cristina foi a principal pontuadora do Brasil, com 16 acertos. Após o jogo, a jogadora comentou o desempenho da equipe na primeira semana.

“O saldo desta semana foi bem positivo, temos margem para evoluir. Triste pelo resultado, mas feliz pelo último set que a gente foi atrás e a evolução que temos demonstrado. Chegaremos para a próxima semana mais fortes. As vitórias nos dão confiança, mas as derrotas servem de aprendizado”, declarou.

Como foi a partida?

A partida teve início com equilíbrio no primeiro set. A Itália marcou o primeiro ponto, mas o Brasil chegou a liderar com um ace de Ana Cristina. Após o empate em 8 a 8, as italianas passaram a comandar a parcial, sustentando a vantagem até fechar em 25 a 22, em 24 minutos. O Brasil chegou aos 22 pontos com pontos de Bergmann e Julia, mas não conseguiu impedir a vitória da Itália na parcial.

No segundo set, o Brasil abriu vantagem de 7 a 4, forçando o técnico italiano Julio Velasco a pedir tempo. A Itália reagiu, empatou em 11 pontos e virou o jogo após o 14º ponto. A seleção brasileira teve dificuldades com o saque, cometendo cinco erros até a metade da parcial. A equipe adversária aproveitou a sequência de erros e venceu por 25 a 18, abrindo 2 a 0.

O terceiro set começou com domínio italiano, que abriu 10 a 5. O Brasil reagiu após tempo técnico pedido por José Roberto Guimarães e empatou em 19 a 19 com um ace de Helena. A parcial seguiu equilibrada até os momentos finais. Após empate em 27 a 27, um erro de ataque da seleção brasileira e um ace de Paola Egonu garantiram o 29 a 27 e o triunfo das italianas por 3 sets a 0.

