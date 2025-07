Brasil enfrenta Alemanha pela última partida da primeira fase da Liga das Nações; veja onde assistir

A- A+

Já classificada para a fase final, a seleção brasileira masculina de Vôlei enfrenta a Alemanha neste domingo (20) para a última partida da etapa classificatória da Liga das Nações. O jogo será às 2h30 da manhã (no horário de Brasília) em Chiba, no Japão.

Embalada com 10 vitórias em 11 jogos, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho está em busca do bicampeonato da competição e pretende vencer a última disputa da fase para continuar com a boa sequência.

Já a seleção alemã tenta avançar para a fase eliminatória do torneio pela primeira vez. Em todas as edições anteriores, a equipe ficou fora do grupo das oito melhores seleções.

As cinco melhores equipes avançam para a próxima fase, que acontece em Ningbo, na China, entre os dias 30 e 31 de julho.

Confira onde assistir ao jogo entre Brasil e Alemanha pela Liga das Nações Masculina de Vôlei:

Data: Domingo, 20 de julho

Horário: 3h30 (de Brasília)

Local: Arena Portuária de Chiba, no Japão

Onde assistir: Transmissão ao vivo do SporTV2 e VBTV

Veja também