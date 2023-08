A- A+

VÔLEI Vôlei: Bruninho vê cenário mais difícil no Sul-Americano a partir do Chile Atleta também mirou imposição conjunta do Brasil no Pré-Olímpico

Passada a vitória do Brasil diante do Peru por três sets a zero, no jogo de estreia do Sul-Americano neste sábado (26), o cenário vai se tornando ainda mais difícil com os próximos adversários. É como o levantador Bruninho encara. O campeonato acontece no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Zona Sul do Recife.

O atleta citou os três próximos desafios do time e o grau de dificuldade de cada um deles, sobretudo contra a Argentina, às 20h30 da próxima quarta-feira (30).

"Esse foi um passo importante, mas tem muita coisa para acontecer. Os jogos se tornam ainda mais difíceis. O Chile já é uma equipe melhor, depois a Colômbia. E a Argentina, a gente sabe que é o grande rival que a gente tem. Então, a gente tem que dar um passo de cada vez, sempre acreditando no nosso processo. Mas o mais importante foi ter conseguido a vitória", disse.

Exaltando o desempenho do time brasileiro diante das dificuldades colocadas em quadra pelo Peru, Bruninho expandiu a necessidade de imposição para além do Sul-Americano, incluindo o calendário do Pré-Olímpico, que acontece no Rio de Janeiro entre os dias 30 de setembro e oito de outubro.

"Acredito que o mais importante é o espírito, a concentração do jogo. Mesmo tendo alguns momentos de dificuldade, acredito que a equipe soube botar pressão. A gente tem falado muito que o mais importante é como nos comportamos na partida, como a gente impõe o nosso ritmo. Isso vai ser fundamental daqui para frente. São mais três jogos aqui e sete no Pré-Olímpico. São 10 jogos que temos que nos impor desde o início", projetou com otimismo.

Abaixo, confira os relacionados para a disputa

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Opostos: Alan e Felipe Roque

Centrais: Flávio, Lucão, Otávio e Judson

Ponteiros: Lucarelli, Honorato, Adriano e Leal

Líberos: Maique e Thales

Abaixo, confira os jogos do Brasil no Sul-Americano 2023

1º jogo) Brasil x Peru, às 20h30 - (26/08 - sábado)

2º jogo) Brasil x Chile, às 19h30 - (27/08 - domingo)

3º jogo) Brasil x Colômbia, às 20h30 - (28/08 - segunda-feira)

4º jogo) Brasil x Argentina, às 20h30 - (30/08 - quarta-feira)

Veja também

Campeonato Brasileiro Ninguém para o líder! Diego Costa marca duas vezes, e Botafogo vence Bahia no Nilton Santos