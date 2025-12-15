A- A+

VÔLEI Em final italiana, Scandicci derrota o Conegliano e conquista o Mundial de Clubes Feminino Com show da oposta Antropova, eleita a melhor jogador da competição, equipe frustra os brasileiros que torciam por Gabi

Com um jogo de tirar o fôlego, o Scandicci conquistou pela primeira vez o título do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino.

Numa final 100% italiana neste domingo, na Arena Mercado Livre Pacaembu, a equipe derrotou o Conegliano por 3 sets a 1 (30/28, 25/19, 21/25 e 25/23).

Na disputa do terceiro lugar, o Osasco (SP) superou o Praia Clube (MG) em sets direto: 25/20, 28/26 e 25/19.

Enquanto o Scandicci faturou o seu primeiro título mundial, o Conegliano da ponteira brasileira Gabi buscava o quarto troféu, sendo o segundo consecutivo (venceu em 2019, 2022 e 2024).

O Vakıfbank, da Turquia, segue como o maior campeão, com quatro (2013, 2017, 2018 e 2021). Entre os times brasileiros, Sadia (1991), Leite Moça/Sorocaba (1994) e Osasco (2012) já subiram ao lugar mais alto do pódio.

O confronto italiano tinha uma clara predileção da torcida brasileira pelo Conegliano. O público ovacionou Gabi Guimarães. Mesmo assim, foi o paredão Antropova (2,02m), do Scandicci, que prevaleceu.

A oposta italiana, eleita a melhor jogadora do Mundial, foi a maior pontuadora da partida, com 25. Foram 19 de ataque, três de bloqueio e três de saque. Pelo lado do Conegliano, a oposta sueca Isabelle Haak e Gabi anotaram 20 e 19 pontos, respectivamente.

Confira a seleção do Mundial Ponteiras: Gabi Guimarães (Conegliano) e Avery Skinner (Scandicci) Oposta: Ekaterina Antropova (Scandicci) Centrais: Adenízia (Praia Clube) e Lubian (Conegliano) Levantadora: Maja Ognjenović (Scandicci) Líbero: Camila Brait (Osasco) Melhor jogadora: Ekaterina Antropova (Scandicci)

