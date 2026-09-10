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VÔLEI Vôlei feminino do Brasil passa fácil pelo Peru e continua imbatível na busca por vaga olímpica Diana e Gabi Guimarães foram as maiores pontuadoras da partida, com 12 pontos cada

Dois jogos, duas vitórias soberanas. O Brasil continua impecável no Sul-Americano de Vôlei Feminino, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.



Nesta quarta-feira, um dia após arrasar a Venezuela, as comandadas de José Roberto Guimarães até cometeram alguns erros, mas bateram sem sustos o Peru, parciais de 25/16, 25/16 e 25/15 no Maracanãzinho em jogo com 13 bloqueios.





A capitã Gabi e a central Diana foram as maiores pontuadoras da seleção brasileira, com 12 pontos cada. A ponteira Ana Cristina veio a seguir, com 11 bolas vencedoras, sendo um ace.



O terceiro adversário do Brasil será a Colômbia, nesta quinta-feira, em compromisso que promete mais exigência depois de a seleção não ter problemas diante das frágeis Venezuela e Peru.



São elas!!!!



Gabi e Diana foram destaques e as maiores pontuadoras da vitória da seleção feminina sobre o Peru, pelo Campeonato Sul-Americano por Banco do Brasil.



Foram 12 pontos de ataque da nossa capitã, enquanto Diana também brilhou, com 8 pontos de ataque e 4 bloqueios! pic.twitter.com/cJ9i8ZtF9v — Vôlei Brasil (@volei) September 10, 2026

Empolgada com a apresentação diante da Argentina, na estreia, apesar da derrota por 3 a 1, o Peru iniciou o confronto com as brasileiras equilibrando as ações até o 8 a 8, quando as favoritas abriram dois pontos de vantagem.



Forte no bloqueio - foram cinco somente no set inicial -, o Brasil deslanchou após o 12 a 11, enfileirando seis pontos seguidos que seriam decisivos no fim, com o triunfo merecido por 25 a 16.



Depois de rara desvantagem de 9 a 6 no segundo set, no qual exagerava nos erros, o Brasil enfileirou dez impressionantes pontos seguidos para reassumir o comando do placar com 16 a 9. O bloqueio continuava fazendo a diferença diante de atordoadas oponentes.

E QUEM FECHA O SET? ELA MESMO, GABI GUIMARÃES pic.twitter.com/jOdcqLyo8R — Vôlei Brasil (@volei) September 10, 2026

O décimo ponto peruano após a sequência poderosa das brasileiras foi comemorado como um alívio. Ocorre que as comandadas de Zé Roberto não queriam saber de perder sets na competição e logo abriram 2 a 0 com 25 a 16 mais uma vez, em pancada da capitã Gabi.



O terceiro set começou diferente e com as brasileiras mandando no marcador. Em ataque de Ana Cristina, a equipe logo abriu uma vantagem confortável de 6 a 3. A jovem estrela estava muito bem e até ace encaixou. O triunfo veio em novo bloqueio, com 25 a 15

Pra cimaaaa!



A seleção feminina venceu o Peru por 3 sets a 0 e conquistou a segunda vitória no Campeonato Sul-Americano por Banco do Brasil.



E amanhã nossas meninas voltam à quadra para enfrentar a Colômbia. pic.twitter.com/sthWVJy6NI — Vôlei Brasil (@volei) September 10, 2026

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