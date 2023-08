Volêi: Geraldão recebe primeiro treino da Seleção Brasileira feminina para Jogos Sul-Americanos

A- A+

A Seleção Brasileira feminina de Vôlei realizou o primeiro treino no Recife, em preparação à disputa dos Jogos Sul-Americanos, a serem realizados entre os dias 19 e 23 deste mês, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira - mesmo local do treinamento inicial.

Cerca de duas mil pessoas acompanharam a movimentação. O portão foi aberto para o público geral às 18h, uma hora depois do início do aquecimento das jogadoras, conduzido pelo preparador físico Fábio Correia, que também coordena a parte física da equipe Sada/Cruzeiro.

Ao fim do treinamento, os torcedores pularam os alambrados e "invadiram" a quadra para tirar fotos e abraçar as atletas. Muitas crianças estavam no momento. A central Thaisa foi a jogadora mais procurada.

Após o treino, o assistente técnico Paulo Coco ressaltou a presença da torcida brasileira, que vibrou em tempo integral. Cena que ele espera ser repetida durante os jogos do Brasil, que acontecerão nos dias 19, 20, 22 e 23 deste mês.

“Estamos mexendo com o público. O treino de hoje foi aberto e o ginásio ficou quase cheio, então imagino nos dias de jogos. Espero que a gente desempenhe um grande voleibol”, disse.

Desconversando sobre a expectativa do grupo para a presença nos Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano, ele pregou cautela e elevou o nível de duas das quatro seleções que enfrentarão.

“A gente está fortalecendo a equipe, porque a Sul-Americana é muito importante. As equipes da América do Sul melhoraram, todas elas. A Argentina evoluiu muito. A Colômbia vem praticando um grande voleibol há anos. Vai ser muito difícil conquistar a vaga, mas nós estamos em um caminho de melhora”, assegurou.

A delegação desembarcou no Aeroporto Internacional do Recife na noite desta quarta-feira (16), diante da torcida que se reuniu com cartazes e faixas para incentivar as atletas. Carolana, Thaisa e a capitã Gabi foram as mais aguardadas, além do treinador e ex-atleta Zé Roberto Guimarães.

Abaixo, confira a listagem das convocadas para o Sul-Americano

Levantadoras: Macris e Roberta | Ponteiras/Opostas: Rosamaria e Tainara | Opostas: Lorenne, Lorrayna e Kisy | Centrais: Carol, Diana, Lorena e Thaisa | Ponteiras: Gabi (capitã), Júlia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit | Líberos: Natinha e Nyeme

Abaixo, confira a tabela dos jogos femininos do Sul-Americano

19/08 (sábado)

Argentina x Peru, às 18h

Brasil x Chile, às 20h30

20/08 (domingo)

Chile x Colômbia, às 16h

Brasil x Argentina, às 18h30

21/08 (segunda-feira)

Peru x Colômbia, às 18h

Chile x Argentina, às 20h30

22/08 (terça-feira)

Argentina x Colômbia, às 18h

Brasil x Peru, às 20h30

23/08 (quarta-feira)

Peru x Chile, às 18h

Brasil x Colômbia, às 20h30

Veja também

Futebol Guarani x Sport: confira onde assistir, prováveis escalações e arbitragem