Três duplas brasileiras vão às quartas do Mundial de vôlei de praia

Duplas brasileiras disputam quartas de final do Mundial em Adelaide (Austrália)

Duplas brasileiras disputam quartas de final do Mundial em Adelaide (Austrália)Duplas brasileiras disputam quartas de final do Mundial em Adelaide (Austrália) - Foto: Divulgação/FIVB

As duplas brasileiras Thâmela/Vic, Carol Solberg/Rebeca e Evandro/Arthur Lanci vão disputar as quartas de final do Mundial de vôlei de vôlei de praia em Adelaide (Austrália), a partir de 1h (horário de Brasília) desta sexta-feira (21).

Elas selaram a classificação após vitória na manhã desta quinta (20). O Mundial tem transmissão ao vivo na Volleyball World TV.

Outras duas parcerias do país deram adeus à competição. Por conta de lesão, as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda sequer entraram em quadra para o jogo das quartas de final contra as norte-americanas Donlin e Denaburg, que avançaram por WO.

Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) disse que a entidade e a comissão técnica das atletas decidiu por retirá-las do Mundial em razão de “uma lesão ainda não especificada” e que exames complementares serão realizados assim que elas retornem ao Brasil.

Já a dupla de André e Renato foi eliminadas nas quartas após revés para os suecos Hölting Nilsson e Elmer Andersson, por 2 sets a 0 (16/21 e 14/21).

 

Líderes do ranking mundial, Thâmela e Vic foram as primeiras a cravar a classificação nesta madrugada. Elas saíram na frente contra as ucranianas Lazarenko e Romaniuk, mas cederam ao empate no segundo set.

Na terceira e última parcial, as brasileiras não deram chances às adversárias, ganhando por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 11/21 e 15/8. Nas quartas de final, as brasileiras enfrentarão as italianas Gottardi e Orsi Toth.

Na sequência, Evandro e Arthur Lanci entraram em quadra contra os suíços Krattiger e Diller. Após um primeiro set equilibrado, os brasileiros foram superados por 24 a 22.

Depois sobraram diante dos suíços ao ganhar as parciais seguintes por 21/12 e 15/13, vencendo a partida de virada por 2 sets a 1.

“Conseguimos dar mais um passo. Estou feliz com o jogo de hoje, fomos buscar o resultado. Mais um passo, primeira vez que o Arthur está nas quartas, agora é descansar e abaixar a adrenalina de hoje", disse Evandro após a classificação.

Nas quartas, os brasileiros terão pela frente os suecos Åhman e Hellvig, atuais campeões olímpicos, que foram derrotados na primeira fase pelas parcerias compatriotas George/Saymon e André/Renato – ambas eliminadas do Mundial. Os suecos tiveram de disputar a repescagem para seguir na disputa.

A última dupla Amarelinha a garantir presença nas quartas foi a de Carol Solberg e Rebecca que superaram as alemãs Ittlinger e Grüne por 2 a 0 (21/17 e 21/18).

Número 2 no ranking, a dupla brasileira vai encarar as canadenses Melissa e Brandie, vice-campeãs olímpicas, por um vaga nas semifinais.

"Tentamos estar juntas o tempo todo, já entramos mais ligadas, não seria um jogo fácil. Tivemos alguns instantes em que não conseguimos segurar, mas estivemos sempre juntas, uma chamando a outra... ela [Carol] estava mais pilhada, eu estava tensa", revelou Rebecca após o jogo.

Jogos do Brasil nas quartas de final

Sexta-feira, 21

1h - Thâmela /Vic x Gottardi/Orsi Toth (Itália)

5h30 - Evandro/Arthur x Åhman /Hellvig (Suécia)

7h50 - Carol Solberg/Rebecca  x Melissa/Brandie (Canadá)

