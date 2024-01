A- A+

Seletiva Vôlei: Seletivas para equipes masculinas e femininas do Sport movimentam mais de mil atletas Entre dezembro e janeiro, atletas do sub-13 ao sub-19 tentaram vagas no elenco rubro-negro

As seletivas para as equipes de vôlei do Sport, realizadas no fim de dezembro e início de janeiro, movimentaram mais de mil atletas. Os testes ocorreram no ginásio da modalidade, localizado no complexo esportivo da Ilha do Retiro, e contaram com o significativo número de 1.246 inscrições.

Ao todo, 917 jogadoras buscaram ingressar nas equipes femininas do Leão, com aprovadas nas categorias Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-19. Os elencos masculinos contaram com 329 candidatos, que almejavam os times Sub-16, Sub-17 e Sub-18.

"É um número expressivo e que demonstra o tamanho do Sport no cenário do voleibol brasileiro e regional. É um endosso também ao trabalho que vem sendo realizado pelas comissões técnicas e pela diretoria dos Esportes Olímpicos e Amadores", pontuou o técnico Ricardo França, que comanda as categorias femininas de vôlei do Clube.

"O apelo para vestir a camisa do Sport é tão grande, que tivemos diversas atletas de outras cidades que se deslocaram apenas para realizar o teste. Inclusive, tivemos jogadoras aprovadas que são do interior do Estado”, concluiu o treinador.

Comandante das categorias Sub-18 e Sub-19 masculinas, o técnico Carlos Freitas reiterou a adesão de jogadores de fora da Região Metropolitana do Recife.

“Além daqueles que vêm do interior de Pernambuco para tentar uma vaga em nosso time, na última seletiva tivemos atletas até mesmo de outros estados. Um dos aprovados para compor nosso time a partir de 2024 veio de Natal, no Rio Grande do Norte”, destacou o técnico, que divide o comando das equipes masculinas com Juliana Pilão, ex-jogadora do Leão e agora treinadora.

