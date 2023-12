Volta aos trabalhos: Náutico se reapresenta nesta segunda (11) para a temporada 2024

A- A+

O ano de 2024 começa nesta segunda (11) no Náutico. A reapresentação do clube será no Centro de Treinamento Wilson Campos, com atividades em dois períodos, pela manhã e à tarde. O preparador físico Juvenilson Poyer e o fisiologista Bruno Simões concederão entrevista coletiva para detalhar como funcionará os primeiros dias de trabalho da pré-temporada, de olho nos compromissos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Série C do Campeonato Brasileiro.





Ao todo, o Náutico já oficializou a chegada de 12 reforços. Alguns chegaram da Série B, como foram os casos dos zagueiros Guilherme Matos (Novorizontino) e Rafael Vaz (ex-Londrina), do meia Kauan (ex-Mirassol), e dos atacantes Evandro (ex-ABC) e Danrlei (ex-Chapecoense).



Outros estavam, assim como o Náutico, disputando a Série C neste ano: o goleiro Jeferson Romário (ex-Operário-PR), o zagueiro Matheus Santos (ex-Volta Redonda); os volantes Igor Pereira (ex-Pouso Alegre) e Lorran (ex-Ypiranga); os laterais Danilo Belão (ex-Brusque) e Arnaldo (ex-CSA); além do meia Marco Antônio (ex-Botafogo-PB).



O Náutico também está engatilhado com o atacante Leandro Barcia, ex-Sport. O jogador é aguardado para desembarcar no Recife em janeiro, já que ainda tem vínculo com o atual clube, o Defensor Sporting, do Uruguai, até o final deste ano. Pelo Leão, o uruguaio atuou entre os anos de 2020 e 2021, com oito gols em 33 partidas.



O clube também terá alguns remanescentes da temporada anterior, caso do lateral-esquerdo Diego Matos, que renovou vínculo recentemente. O goleiro Vagner, os zagueiros Joécio e Odivan, o volante Jean Mangabeira, o meia Souza e os atacante Kayon e Kauan Maranhão.



Quanto à Souza, porém, o Náutico indicou que a permanência do jogador passa por uma readequação financeira, já que o camisa 8 tem um salário considerado alto para os padrões do clube.



Com a mudança de gestão, marcada pela vitória de Bruno Becker à presidência do clube, o Náutico também teve novidades na direção e na comissão técnica. Na diretoria, entraram Eduardo Henriques, Thiago Dias e Ítalo Alves. A gerência de futebol está com Rodolpho Moreira, nome que estava no grupo anterior, mas como diretor.



Léo Franco, ex-Mirassol, é o novo executivo de futebol. O comando da equipe está sob a responsabilidade de Allan Aal. Sem a disputa da Copa do Brasil em 2024, o Náutico entra na briga pelo título estadual, pela inédita conquista do Nordestão e por uma vaga à Série B em 2025.

