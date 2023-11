A- A+

Futebol Volta aos trabalhos: Náutico se reapresentará no dia 4 de dezembro Timbu começará pré-temporada para as disputas do primeiro semestre, envolvendo Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste

O Náutico confirmou nesta segunda (27) a data da reapresentação do elenco para a pré-temporada 2024. O grupo vai iniciar os trabalhos no dia 4 de dezembro, no Centro de Treinamento Wilson Campos. O elenco iniciará a preparação para os dois compromissos do primeiro semestre, com as disputas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. Na metade final do ano que vem, o foco será a Série C do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o Náutico ainda não anunciou reforços para a temporada. As novidades ficaram por conta da chegada do técnico Allan Aal e da renovação do lateral-esquerdo Diego Matos. O clube também está próximo de fechar com o executivo de futebol Léo Franco, ex-Mirassol, e com o volante Igor Pereira, do Pouso Alegre.

Quanto aos remanescentes de 2023, além de Diego Matos, outros jogadores têm vínculo com o Timbu. Casos do goleiro Vagner, dos zagueiros Danilo e Joécio, do meia Souza e dos atacantes Kayon e Kauan Maranhão. O zagueiro Odivan e o volante Jean Mangabeira continuam no elenco após terem a renovação automática ativada devido ao período de recuperação das respectivas lesões que sofreram neste ano.

A tendência é que, na reapresentação, o Náutico tenha diversos atletas da base integrados ao grupo de treinamento, assim como alguns reforços para começar a encorpar o elenco que começará a jogar em janeiro.

Leia também • Léo Franco será novo executivo de futebol do Náutico

Veja também

Mercado da bola Algoz do Brasil no Mundial sub-17, Echeverri é sondado por oito clubes europeus