Futebol Volta da Corrida das Pontes ao mês de março marca conclusão das celebrações do aniversário do Recife No ano passado, evento de pedestrianismo foi realizado em junho, mas agora volta ao fim do trimestre de 2023

O mês de março é tradicionalmente marcado pela comemoração do aniversário do Recife. E, desde 2004, passou a ter na agenda uma prova de pedestrianismo. A Corrida das Pontes, considerada a “São Silvestre do Nordeste”, ficou presente no terceiro mês de cada ano até 2019, quando precisou ser suspensa, em 2020 e 2021, por conta da pandemia da Covid-19. Em 2022, ocorreu excepcionalmente em junho. Neste ano, contudo, está de volta, em sua 18ª edição, para fechar o ciclo de celebrações à capital. O evento será dia 26 de março, com largada principal às 7h, no Forte do Brum, no Bairro do Recife.

“Estamos voltando à normalidade, com o fechamento simbólico do aniversário do Recife. Retomando como era antes. A expectativa é que a Corrida das Pontes deste ano tenha seis mil participantes, com presença de alguns atletas estrangeiros e outros pernambucanos”, afirmou o atleta-olímpico e bicampeão da São Silvestre, José João da Silva, idealizador e organizador da prova.

O percurso tem corrida e caminhada de 5,6 km e corrida profissional de 10 km. Além disso, praticamente em todas as edições, a competição abre espaço para a corrida infantil com percurso de 1,6 km que contempla crianças da rede pública municipal de ensino do Recife. Para essa categoria, as inscrições são limitadas e gratuitas e devem ser efetuadas pelas escolas junto à Secretaria da Educação da Prefeitura do Recife (PCR).

As inscrições para a prova estão abertas e podem ser efetuadas no site oficial e nos parceiros Corre 10, Ativo.com e Ticket Sports. O valor das inscrições já está no último lote e custa R$ 120. A Corrida das Pontes é realizada pela paulista JJS Eventos/ Instituto Amo Correr, Amo Brasil e conta com o apoio oficial da Federação Pernambucana de Atletismo (Fepa).

“A corrida é uma atividade fácil de fazer. Temos espaços maravilhosos aqui no Recife, orlas, ruas, parques. Há lugar para quem queira correr, para quem queira caminhar. Os recifenses abraçaram o esporte. Isso faz bem para a cidade. A Corrida das Pontes é do Recife, é algo nosso”, celebrou o atleta.

A Corrida das Pontes do Recife tem um percurso que contempla sete pontes e vários pontos turísticos do Recife Antigo: Ponte do Limoeiro, Ponte Princesa Isabel, Ponte Buarque de Macedo, Ponte Maurício de Nassau, Ponte Duarte Coelho, Ponte Boa Vista e Ponte Giratória.

