Volta da Suíça: ciclista de 26 anos morre após sofrer grave queda durante a corrida

O ciclismo amanheceu de luto nesta sexta-feira (16) com a morte do piloto suíço Gino Maeder, de 26 anos. O jovem atleta não resistiu aos ferimentos que sofreu nesta quinta-feira (15), depois de cair de um barranco durante a quinta etapa da Volta à Suíça. A informação foi divulgada pela equipe pela qual ele competia, a Bahrain-Victorious.

"Apesar dos melhores esforços da equipe fenomenal do hospital Chur, Gino não conseguiu superar este, seu último e maior desafio, e às 11h30 nos despedimos de uma das luzes brilhantes de nossa equipe", disse a equipe em um comunicado postado nas redes sociais.

"Toda a nossa equipe está devastada por este trágico acidente, e nossos pensamentos e orações estão com a família e entes queridos de Gino durante este período incrivelmente difícil. O Gino foi um atleta extraordinário, um exemplo de determinação, um membro valorizado da nossa equipa e de toda a comunidade do ciclismo. Seu talento, dedicação e paixão pelo esporte nos inspiraram a todos", complementou a equipe em nota publicada no site.

Mader, 27º colocado geral, caiu nesta quinta quilômetro 197 da etapa rainha da prova suíça, entre Fiesch e La Punt, na descida vertiginosa do Col de la Albula, depois de um dia marcado por três subidas acima de dois 2 mil metros de altitude.

Ele foi encontrado "imóvel na água" em um barranco perto da rodovia e "imediatamente reanimado e transportado para o hospital em Coire por via aérea", divulgou a organização, .

Além do jovem suíço, o americano Magnus Sheffield (Ineos-Granadiers) também se acidentou. Por sua vez, Sheffield não perdeu a consciência, mas foi hospitalizado "com contusões e choque cerebral", disse a organização.

