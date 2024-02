Volta para casa após Sport e Fortaleza na Arena de Pernambuco não terá metrô disponível

A- A+

A volta para casa dos torcedores do Sport que irão até a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, para assistir à partida contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste na próxima quarta-feira (21), não poderá acontecer via metrô.

A informação de que o transporte estará indisponível no horário do término do jogo foi divulgada pela gestão do complexo esportivo na noite desta segunda-feira (19), dois dias antes de a partida acontecer.

Até o momento, mais de 11 mil ingressos foram vendidos.

A chegada da parcela da torcida rubro-negra que irá de ônibus ao jogo se dará através de embarque no Terminal Integrado Cosme e Damião, sendo o desembarque na lateral do ramal da Copa.

Depois do apito final, a saída para quem usará ônibus será com embarque na Praça Sul (entrada do complexo esportivo) e desembarque com sentido voltado ao Cais de Santa Rita, no Recife.

O que diz CBTU

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco nesta noite, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) se limitou a reforçar que o horário de funcionamento do transporte se estende até às 23h e que "até o momento não houve nenhuma movimentação" sobre a possível implementação de um esquema especial.

