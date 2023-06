A- A+

futebol Volta para casa? Pai de Messi e presidente do Barcelona se encontram na Espanha PSG anunciou saída do melhor do mundo na última semana, depois de duas temporadas pelo clube

Um vídeo agita o mercado internacional na manhã desta segunda-feira (5). O jornalista espanhol Toni Juanmartí registrou o momento em que Jorge Messi, pai do argentino que anunciou a saída do PSG na última semana, chegou na casa do presidente do Barcelona, Joan Laporta na manhã desta segunda-feira. De acordo com o repórter, a reunião acontece para discutir o retorno do melhor do mundo ao clube catalão.

Ahora mismo, reunión en casa de JOAN LAPORTA entre el presidente del Barça y JORGE MESSI para tratar el posible regreso del jugador argentino. pic.twitter.com/dYVu16QTz8 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 5, 2023

Nas redes sociais, fãs de Messi e torcedores do Barcelona comemoraram o possível retorno. "Meu deus, está acontecendo", escreveu uma usuária. "Nosso Messi vai voltar para casa", celebrou outro internauta. O jornalista italiano Fabrizio Romando, especializado no mercado de transferências europeu, afirmou que a La Liga "aprovou o plano" que possibilitaria a volta do jogador para o Barcelona.

Em agosto de 2021, Messi deixou o clube em meio a muitas lágrimas, depois de passar toda sua carreira como jogador profissional na equipe. O jogador precisou sair do Barcelona por questões que envolvem o Fair Play Financeiro, quesito das competições espanholas que visa limitar o poder dos clubes comprados por bilionários, e a situação complicada nas finanças do próprio clube. Assim, o "plano" mencionado por Romano indica que a La Liga e o clube encontraram um meio de permitir o retorno de Messi.

Com o Barcelona, Messi conquistou 35 títulos em mais de 20 anos, entre eles três Mundiais de Clubes, quatro Champions League, e 10 campeonatos espanhóis. Depois do anúncio da sua saída, Neymar publicou nas redes sociais se despedindo do companheiro. "Irmão... não saiu como pensávamos mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais 2 anos com você. Boa sorte na sua nova etapa e seja feliz. Te amo", escreveu o brasileiro.

