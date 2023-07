A- A+

Série B Volta para o G4 e 400º gol de Love: Sport vence o Sampaio Corrêa por 2x1, no Castelão O resultado deixou o Leão na terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos

A tão sonhada vitória fora de casa veio novamente. Neste domingo (23), o Sport venceu o Sampaio Corrêa por 2x1, no Castelão, pela 19ª rodada da Série B do Campeoanto Brasileiro, marcando a volta do pernambucano ao G4. O resultado deixou o Leão na terceira posição da tabela, com 35 pontos.

No começo do jogo, o Sport teve dificuldade de posse de bola, mas foi o primeiro a balançar as redes. Aos 11 minutos, após uma jogada de Labandeira pela direita, que cruzou rasteiro na área para Juba, Felipinho chegou e bateu para o gol.

Mas a felicidade rubro-negra não durou muito tempo. Aos 21, o Sampaio Corrêa empatou com gol de Ytalo, após chute cruzado na área.

Aos 33, o autor do primeiro gol tricolor, Ytalo, quase faz o segundo no jogo. Robinho cobrou um escanteio pelo lado esquerdo, Matheus Pivô desviou e a bola sobrou para o número 23, que chutou de primeira girando o corpo, mas Renan conseguiu fechar o ângulo e evitou que a bola entrasse.

Logo no começo do segundo tempo, aos nove minutos, Vagner Love desempatou o placar para o Leão, marcando o seu gol de número 400 com a camisa do Sport. O centroavante recebeu um cruzamento de Edinho e completou para as redes. Mais sólido na defesa, o Leão conseguiu segurar as investidas do Sampaio sem muitos riscos para sair com a vitória do Castelão, marcando de vez o fim do jejum dos jogos fora de casa.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo (Ewerthon); Rafael Thyere; Sabino; Felipinho; Ronaldo Henrique (Pedro Martins); Fábio Matheus; Alan Ruiz (Alisson Cassiano); Labandeira (Edinho); Vagner Love; e Luciano Juba (Michel Lima). Técnico: Enderson Moreira.

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Matheus Pivô; Gabriel Furtado; Fábio Aguiar; Vitinho (Alysson); Mikael (Henrique); Ferreira; Lobinho; Marcinho (Neto Paraíba); Pimentinha; Ytalo. Técnico: Márcio Fernandes.

Local: Castelão (São Luiz)

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA/RJ); Michael Correia (RJ); Gustavo Mota Correia (RJ); Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ); Marcus Vinicius Gomes (MG); Wallas Martins Lopes (MA)

Gols: Felipinho (aos 11' do 1ºT), Ytalo (aos 21' do 2ºT), Vagner Love (aos 9' do 2ºT)

Cartões amarelos: Ronaldo Henrique (S); Ferreira (SC)

Público: 4.621.

Renda: R$ 65.900,00.

