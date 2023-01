A- A+

Sport Voltando a destacar pilares de sua campanha, Yuri Romão toma posse no Sport Presidente comandará o clube no biênio 2023/24

Eleito presidente do Sport no dia 16 de dezembro, Yuri Romão tomou posse do cargo do Executivo para o biênio 2023/24 na noite desta quinta-feira (5), em cerimônia realizada na sede do clube, na Ilha do Retiro. O dirigente dará continuidade à função assumida em outubro de 2021, após o então mandatário Leonardo Lopes pedir licença do posto.

Além de Romão, tomaram posse o vice-presidente do Executivo, José Roberto Moura, o novo presidente do Conselho Deliberativo, Sílvio Neves Baptista e os demais conselheiros.

Assim como durante a campanha feita antes do pleito, Yuri Romão voltou a destacar os principais pontos que quer colocar em prática dentro do clube nos próximos anos, como a reforça da Ilha do Retiro, a SAF e recolocar o Sport em cenário de destaque no futebol brasileiro.

Em discurso transmitido no canal oficial do Leão no YouTube, o gestor voltou a reforçar que a modernização da Ilha é um ponto essencial para o Sport sobreviver financeiramente ao longo dos anos. "O nosso estádio precisa ser sustentáculo da vida financeira do clube. Temos que ter muita cautela para trabalhar em cima de um projeto que ainda avança em termos de conversa", enfatizou.

Sobre a SAF, modelo de gestão que vem sendo adotado por alguns clubes do Brasil, Romão destacou que a implantação da novidade no Sport requer muito estudo. "Temos que estudar. Será que é o caminho para o Sport? Eu não sei. Aqui há pessoas que nos ajudam com o assunto. O que não podemos é ser omissos e esperar o futebol brasileiro avançar e a gente ficar. Temos que negociar com os melhores, somos os maiores do Norte/Nordeste. A SAF é um desafio que o conselho terá junto com o Executivo", detalhou.

Depois de não conseguir trazer o clube pernambucano de volta à Série A no ano passado, o presidente salientou a necessidade do Rubro-negro retornar à elite do futebol brasileiro em 2024. "Temos esta tarefa de colocar o clube na elite a partir de 2024. Estamos fazendo esforços para trazer atletas em um nível muito bom. Nossa equipe de análise de mercado vem municiando com informações sobre esses atletas e estamos conseguindo qualificar o elenco sem aumentar a folha", destacou Romão.

Ainda segundo o dirigente, a reforma do estatuto do Leão e a profissionalização do clube também serão prioridades no biênio. "Nosso estatuto carece de itens que carece de uma modernização", relatou.

"Temos que ter dirigentes contratados, dedicados 24h ao clube, tendo sua remuneração justa. Caberá ao dirigente estatutário o papel político junto aos nossos sócios."

Veja também

Futebol Dado coloca Sport e Retrô como times à frente na preparação para o Estadual 2023