Futebol Voltar ao G4 é a meta do Santa Cruz, que visita o Campinense, nesta segunda (10), pela Série D Tricolor está na quinta posição do Grupo 3, com 19 pontos, enquanto os paraibanos estão em sétimo, com 12

Precisando retomar o caminho das vitórias para conquistar a classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz visita o Campinense, nesta segunda (10), no Amigão. Pressão que aumentou com os resultados do fim de semana, que tiraram o Tricolor do G4 e jogaram a equipe para a quinta posição do Grupo 3, com 19 pontos. Os paraibanos estão em sétimo, com 12.

O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) não acatou a solicitação da Polícia Militar da Paraíba para que o jogo entre Campinense e Santa Cruz fosse de torcida única. O pedido ocorreu por conta dos recentes casos de violência no estado, com a sede do clube rubro-negro tendo sido pichada por vândalos. Com isso, os tricolores poderão marcar presença na arquibancada.

A última derrota do Santa Cruz para o Campinense foi em 2013, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Os paraibanos ganharam por 3x0, no Amigão. De lá para cá, nada de vitórias. No mesmo ano, também no torneio, o Tricolor deu o troco em casa e ganhou por 2x0.

"Apesar do atual momento, o Campinense é uma grande equipe e fez um grande jogo aqui no Recife (no primeiro turno). Pela primeira vez, nós vamos enfrentar um adversário fora de casa que tem um bom gramado, parecido com o nosso, e a gente conta com a força do nosso grupo", afirmou o técnico Felipe Conceição.

Ficha técnica

Campinense

Gabriel Félix, Guilherme Escuro, Fredson, Anderson Sobral e Bruno Colaço; Memo, Pedro Tomaz (Pedro Chinês), Matheus Lagoa e Maicon Assis; Gilvan e Jefferson Victor. Técnico: Dico Woolley.

Santa Cruz

Michael; Rhuan Rodrigues, Guedes, Ítalo Melo e Ítalo Silva; Pingo, Emerson Souza e Wagninho; Emerson Galego, Miullen e Lucas Silva

Local: Estádio Amigão (Campina Grande/PB)

Horário: 20h

Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Ruan Neres e Wlademir Nunes (ambos PB)

Transmissão: F.Sports

