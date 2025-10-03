Voltas de Mateus Silva e Carlinhos, ausência de Vinícius: como chega o Náutico para pegar o Guarani
Timbu precisa, no mínimo, de um empate para seguir vivo na luta pelo acesso à Série B
O Náutico ganhou mais opções para o setor defensivo às vésperas do confronto diante do Guarani, sábado (4), no Brinco de Ouro, pela quinta rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O Timbu terá a volta de Mateus Silva, fora dos jogos contra a Ponte Preta por questões contratuais. Carlinhos, recuperado de lesão, também retorna, mas deve ficar como opção no banco de reservas, com João Maistro fechando a zaga.
Leia também
• Vitória diante do Guarani pode render R$ 300 mil de premiação para o Náutico
• Marco Antônio consegue rescisão indireta e deixa o Náutico
• Náutico aposta em boa fase como visitante para reagir no quadrangular da Série C
No meio, a dúvida é se o treinador vai manter o setor com Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso ou se vai reforçar a marcação, acionando Igor Pereira ou Auremir. Na frente, sem Vinícius, com lesão na coxa, o Náutico deve ter Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga.
Quando enfrentou o Guarani no Brinco de Ouro, ainda pela primeira fase da Série C, o Náutico ganhou por 1x0, com gol de Lucas Cardoso. No histórico geral em Campinas, diante do Bugre, o Timbu tem quatro vitórias, um empate e oito derrotas.
Classificação
Na terceira posição da chave, com quatro pontos, o Náutico precisa, no mínimo, pontuar diante do Guarani para não dar adeus ao sonho do acesso. Se empatar, o time pode seguir na mesma colocação ou até cair para a lanterna, caso o Brusque, em último, com três pontos, vença a Ponte Preta, líder, com 10 pontos e já classificada à Segundona do ano que vem.
No cenário do resultado de igualdade no Brinco de Ouro, o Náutico precisa vencer o Brusque na rodada final, nos Aflitos, e torcer para a Ponte Preta derrotar o Guarani, no Moisés Lucarelli. O Timbu terminaria com oito e o Bugre ficaria com sete.
Se vencer o Guarani, o Náutico assume a segunda posição, com sete pontos, e deixa o adversário com seis. Com isso, os alvirrubros dependeriam apenas de si para subir. Bastaria vencer o Brusque. Se empatar com os catarinenses, o Timbu teria de secar o Bugre no clássico campineiro.
O Náutico ainda poderia passar em caso de derrota na rodada final. Para isso, contudo, o Brusque teria de perder para a Ponte Preta no Augusto Bauer, assim como o Guarani também não poderia vencer a Macaca no Moisés Lucarelli.