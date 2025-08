A- A+

Futebol 'Vovô das embaixadinhas' do Maracanã, Jankel Schor morre aos 98 anos Nascido na União Soviética e naturalizado brasileiro, ele ficou famoso nos anos 1990 e 2000 por se apresentar no intervalo dos jogos

Ele está na lista dos personagens que ajudaram a construir o imaginário de irreverência e charme do futebol carioca. Todo torcedor que frequentava o Maracanã nos anos 2000 certamente se lembra dele. Com chuteiras e uma camisa da seleção, os cabelos brancos e as costas curvadas, Jankel Schor assumia o centro das atenções quando os jogadores desciam para o intervalo.

Mais conhecido como "Vovô das embaixadinhas", não deixava a bola cair de jeito algum e saía de campo sob aplausos. Nesta quinta, se despediu de vez. Ele não resistiu às complicações de uma infecção urinária que evoluiu pelo corpo e morreu aos 98 anos.

