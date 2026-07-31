Vozinha adia chegada ao Colo-Colo pela terceira vez e presidente exige prazo

A- A+

Contratado pelo Colo-Colo após o sucesso com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, Vozinha era esperado em Santiago, no Chile, na última quinta-feira, 30, mas não desembarcou na cidade. É a terceira vez que sua chegada ao país é adiada.



O cronograma inicial era de que o goleiro aterrissaria na última terça-feira, 28; depois, os planos mudaram para quarta-feira, 29, e agora, mais uma alteração. Apesar das dúvidas que a situação cria, o presidente do clube, Jaime Pizarro, disse que foi tudo solicitado pelo atleta, mas quer um prazo.



"(Ele) pediu uma prorrogação para resolver certas questões pessoais e, naturalmente, ela foi concedida para permitir que atendesse a essas necessidades", disse o dirigente ao jornal chileno La Tercera, detalhando o ‘itinerário’ de Vozinha. "Esteve em Cabo Verde e depois foi a Lisboa, onde cuidou da documentação e tratou de outras questões", disse.





Por ser de fora do Mercosul, a burocracia foi um pouco mais complicada, revelou Pizarro. "Foi necessário ir ao consulado, obter o visto e preparar toda a documentação, processo diferente das situações a que estamos mais acostumados, como no caso de jogadores do Mercosul, para quem a entrada é muito mais simplificada", explicou.



O presidente do Colo-Colo, porém, reforça a necessidade de que Vozinha cumpra um prazo para sua chegada ao novo clube. "Tudo indica que ele precisa resolver questões pessoais antes de viajar. Obviamente, é preciso haver um prazo, o que é totalmente razoável, e veremos como isso pode ser encaminhado", determinou o dirigente.

Aos 40 anos, Vozinha ganha chance de estender carreira na América do Sul



Vozinha foi contratado pelo time chileno após se tornar o ‘xodó’ da Copa do Mundo de 2026, desempenho que pode ter o salvado da aposentadoria. Aos 40 anos, o goleiro estava sem vínculo antes do torneio na América do Norte.



Ele passou duas temporadas no GD Chaves, de Portugal, mesmo clube o qual Hugo Souza atuou antes de se estabelecer no Corinthians. Antes disso, o cabo-verdiano passou por AS Trencin, da Eslováquia, AEL Limassol, do Chipre, Gil Vicente, de Portugal, FC Zimbru, da Moldávia, Mindelense e Batuque, de Cabo Verde, e Progresso Zambizanga, da Angola.

Veja também