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Copa do Mundo Vozinha deixa a Copa satisfeito com Cabo Verde: 'Fomos fantásticos, incríveis e caímos de pé' Vozinha não admitiu que o jogo foi um duelo entre ele e Messsi

O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, deixou o gramado do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, sob aplausos dos mais de 60 mil torcedores presentes ao jogo histórico no qual o tie africano perdeu por 3 a 2 na prorrogação, mas saiu da competição muito maior do que quando iniciou a disputa.

"Estamos tristes com o resultado porque queríamos passar para a outra fase, mas orgulhos e satisfeitos por este grupo fantástico e muita qualidade. Jogou com a campeã mundial Argentina de igual para igual, conseguimos empatar duas vezes e acredito que o povo de Cabo Verde esteja feliz com o desempenho da equipe", disse o atleta, de 40 anos.





"Jogar de igual para igual com seleções campeãs do mundo - empatou também com Espanha e Uruguai - nos deixa com o coração cheio e com muito orgulho por tudo que fizemos. Quero parabenizar a federação, o staff e meus colegas, que foram fantásticos, incríveis... caímos de pé, mas agora é descansar e pensar no futuro. Espero que consigamos coisas muito boas no futuro", disse o goleiro, que atua pelo Chaves, de Portugal.

Vozinha não admitiu que o jogo foi um duelo entre ele e Messi. "Foi Cano Verde contra Argentina. Nossa equipe lutou e fez tudo para ganhar o jogo, mas não conseguimos. Estamos satisfeitos", disse o goleiro, que sofreu um gol do craque argentino, mas defendeu pelo menos três finalizações do camisa 10.

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