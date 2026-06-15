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copa 2026 Vozinha diz que mãe não conseguiu ir para a Copa nos EUA por falta de dinheiro para obter visto No jogo que marcou a estreia de Cabo Verde em Copas, Vozinha praticou diversas defesas difíceis contra a Espanha e teve uma atuação memorável

Principal responsável por garantir o empate sem gols de Cabo Verde com a Espanha na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (15) o goleiro Vozinha revelou após a partida que sua mãe não pôde viajar para os Estados Unidos para acompanhar o filho no Mundial por problemas financeiros para obter o visto. O cabo-verdiano também explicou as lágrimas após o apito final no duelo com os espanhóis.

"Eu chorei após o jogo porque cresci com os meus avós quando era criança, e eles não puderam estar ali. Eles faleceram há alguns anos. A minha mãe também não pôde estar aqui por causa de um problema de visto, e o dinheiro que teríamos de pagar por isso. Não conseguimos fazer isso a tempo", disse o goleiro na zona mista do Mercedes-Benz Stadium,em Atlanta.

No jogo que marcou a estreia de Cabo Verde em Copas, Vozinha praticou diversas defesas difíceis contra a Espanha e teve uma atuação memorável. Aos 40 anos, o goleiro, que anunciou sua saída do Chaves, de Portugal, e atualmente está sem clube, foi eleito o melhor em campo contra a seleção espanhola. Vozinha chegou ao Chaves em 2024 para substituir Hugo Souza, atual goleiro do Corinthians, que na época pertencia ao Flamengo e foi contratado pelo alvinegro após empréstimo no clube português.

Durante sua trajetória no futebol, o goleiro de Cabo Verde já passou por Progresso de Sambizanga, de Angola, Zimbru Chisinau, da Moldávia, AEL Limassol, do Chipre, AS Trencin, da Eslováquia, e Gil Vicente, também de Portugal.

Cabo Verde está no Grupo H do Mundial, ao lado de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. O empate com os espanhóis garantiu o primeiro ponto cabo-verdiano na história do Mundial. O resultado faz a seleção africana sonhar com uma possível classificação para a fase de 16 avos. Na segunda rodada, Vozinha e companhia enfrentam o Uruguai no próximo domingo, 21, às 19 horas (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos

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