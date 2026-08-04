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FUTEBOL Vozinha é apresentado no Colo Colo: "Sempre acreditei que era jogador de time grande" Destaque da Copa do Mundo de 2026, o goleiro de 40 anos assina contrato de 6 meses iniciais, com opção de extensão por mais 1 ano

Vozinha, goleiro de Cabo Verde que se destacou na Copa do Mundo de 2026, foi apresentado nesta terça-feira (4), em Santiago, como novo reforço do Colo Colo, atual líder do Campeonato Chileno.

O jogador de 40 anos chegou no domingo ao Chile, depois de vários dias de atraso em sua viagem devido a problemas pessoais. Apesar de desembarcar à noite, ele foi recebido por centenas de torcedores no aeroporto.

"Sempre acreditei que era jogador de time grande e, quando apareceu o Colo Colo, que é o maior clube do Chile, não tive dúvidas", declarou Vozinha, que usará a camisa 29.

O jogador assinou um contrato de seis meses, com a possibilidade de renovar por mais um ano.

Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, teve um desempenho extraordinário na fase de grupos da Copa do Mundo pela seleção cabo-verdiana contra campeãs mundiais como Espanha e Uruguai.

Nos 16-avos de final, enfrentou a Argentina de Lionel Messi e teve outra atuação de destaque, com defesas decisivas que mantiveram as esperanças dos 'Tubarões Azuis' até a prorrogação, que terminou com a vitória da 'Albiceleste' por 3 a 2.

"A Copa do Mundo é a maior competição do futebol (...) Eu sabia que poderia trazer muitas coisas grandes para mim", disse o goleiro.

Vozinha jogou na última temporada pelo modesto GD Chaves, da segunda divisão portuguesa, atividade que conciliava com aulas de vôlei de praia.

Seu desempenho no Mundial na América do Norte o transformou em uma figura de alcance internacional e impulsionou sua popularidade nas redes sociais, com sua conta no Instagram saltando de 50 mil para mais de 29 milhões de seguidores.

"Estamos muito felizes que o Colo Colo esteja em todas as páginas esportivas do mundo. Colocamos na órbita mundial não só o clube, mas também a liga chilena", comentou Aníbal Mosa, presidente do clube.

Vozinha afirmou que não se sente pressionado com o novo desafio.

"Pressão é quando você está doente ou quando não tem o que comer. Estou pensando apenas em trabalhar e ajudar o clube a alcançar seus objetivos", concluiu o goleiro.

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