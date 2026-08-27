Vozinha estreia no Colo-Colo com vitória sobre o Unión Española, na Copa do Chile
Destaque na Copa do Mundo pela seleção de Cabo-Verde, o goleiro não atuava desde o Mundial
Três semanas após sua chegada ao Colo-Colo, Vozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde e protagonista da Copa do Mundo de 2026, estreou na quarta-feira (26) pelo clube chileno.
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Vozinha, 40 anos, foi o titular na partida da Copa Chile em que o Colo-Colo venceu o Unión Española por 3-0 pela última rodada da fase de grupos da Copa Chile, competição liderada pelo clube mais popular do país.
O goleiro cabo-verdiano teve uma partida tranquila, com apenas duas defesas.
"Muito feliz pelo meu primeiro jogo. É uma sensação muito boa, muito gratificante depois de muito tempo sem jogar", disse Vozinha, que não atuava desde a Copa do Mundo, no início de julho.
Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, fez uma ótima Copa do Mundo, com grandes atuações contra Espanha e Uruguai na fase de grupos.
Nos 16 avos de final, Cabo Verde enfrentou a Argentina de Messi e fez uma ótima partida. A seleção africana perdeu por 3-2 na prorrogação (1-1 no tempo regulamentar).