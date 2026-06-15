A- A+

COPA DO MUNDO Vozinha fica orgulhoso com empate heroico de Cabo Verde: 'Seguramos uma das maiores do mundo' O camisa 1 terminou a partida rouco de tanto gritar/orientar sua defesa e bastante satisfeito com sua apresentação segura

Josimar José Évora Dias, ou simplesmente Vozinha, foi o responsável pela primeira grande zebra da Copa do Mundo de 2026. O veterano goleiro de 40 anos de Cabo Verde fechou o gol no Mercedes Benz-Stadium, em Atlanta, garantindo o 0 a 0 0 com a favorita Espanha na estreia das seleções.

O camisa 1 terminou a partida rouco de tanto gritar/orientar sua defesa e bastante satisfeito e orgulhoso com sua apresentação segura.



"Esperamos muito por esse momento, todos jogadores estão muito felizes, seguramos uma das maiores seleções do mundo e saímos com o resultado positivo. Agora é continuar trabalhando", afirmou Vozinha.





Plenamente satisfeito com sua apresentação e de seus companheiros, ele ressaltou todo o trabalho de preparação para a seleção não fazer feio na Copa. "Trabalhei muito e consegui contribuir para a equipe com minha experiência e estou muito feliz por isso", seguiu o goleiro, quase sem voz.



Nos vestiários, o goleiro cabo-verdiano era o mais procurado. Ele viu seu número de seguidores nas redes sociais disparar, definiu como algo "louco", e ainda teve de explicar sobre seu apelido.



O goleiro revelou que seu 'nome' veio pelo fato de ter sido criado pelos avós, apesar de garantir que os pais sempre estiveram presentes. "Nunca vivi com os meus país. Quando nasci, meu pai era jovem e estava no serviço militar e minha mãe tinha de trabalhar", afirmou, à ESPN.



Ele se profissionalizou aos 25 anos apenas, em Angola, mas desde cedo já se mostrava um bom goleiro. "Eu era desde criança muito competitivo e não gostava de perder, não gostava de sofrer gols", disse.

"Sempre joguei com os mais velhos na rua, tomei muita porrada e sempre arrumava forma de arrumar dar o troco para não ir para casa com a pancada, com a porrada. E muita das vezes ia com a cara trancada, chateado, cheio de raiva, e falavam que eu ia fazer queixas a meus avós e começaram a me chamar de Vozinha."

"Não gostava, ficava ainda mais furioso por isso, mas com o tempo o nome começou a ganhar nova dimensão e todos me conheciam por isso. O nome se alastrou desde o infantil e no profissional quis manter meu o nome na camisa, mas já tinha um Josimar e virou Vozinha.", explicou.

Veja também