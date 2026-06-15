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Copa do Mundo Quem é Vozinha, goleiro de 40 anos de Cabo Verde que fez 'milagres' contra a Espanha na Copa Epanhóis chutaram oito vezes ao gol e não conseguiram bater os afrcanos

Se a seleção de Cabo Verde segurou o 0 a 0 com a Espanha no primeiro tempo do jogo de estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo, foi muito graças ao experiente goleiro Vozinha. Aos 40 anos, ele, que antes era desconhecido no futebol mundial e carrega um apelido curioso, bem como nome em homenagem a um ex-lateral brasileiro, mostrou do que é capaz na partida desta segunda-feira, 15.

A atual campeã da Eurocopa finalizou 12 vezes na etapa inicial e quatro delas foram na direção do arqueiro, que defendeu de todos os jeitos: se esticando para a lateral, evitando um chute alto ou sem dar rebote. E ele não pôde ficar desatento uma única vez, já que os espanhóis chegaram a 70% de posse de bola.

Vozinha é o goleiro do Chaves, de Portugal, desde 2024. Por lá, soma 51 jogos. Seu período mais longevo foi no AEL Limassol, do Chipre, em que ultrapassou a marca de 100 partidas, com um total de 140 e o direito de conquistar a copa nacional em 2018-19.

Seus outros clubes na carreira foram o Trencin, da Eslováquia, de 2022 a 2024, o português Gil Vicente, na temporada 2016-17, o Zimbru, da Moldávia, em 2015-16, o Mindelense, de Cabo Verde, em 2015, o Progresso Sambizanga, de Angola, de 2012 a 2014, e o Batuque, de Cabo Verde, em que foi revelado em 2008.

Seu nome é Josimar José Évora Dias em homenagem a um ídolo do Botafogo. Em entrevista à ESPN, revelou que seu pai era fã do lateral-direito Josimar, que disputou a Copa do Mundo de 1986 com a seleção brasileira.

O curioso apelido surgiu na infância, quando jogava com os garotos mais velhos em sua vizinhança. Ele contou que "não gostava de levar pancada" e que, emburrado, acabava sendo sacaneado pelas crianças, que diziam que ele ia fazer queixa a seus avós, que o criaram. A brincadeira pegou e ele adotou na carreira profissional.

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