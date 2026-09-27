A- A+

futebol Vozinha lamenta perda de privacidade após fama com a Copa e faz desabafo: "Perdi minha paz" Atualmente defendendo as cores do Colo-Colo, do Chile, ele disse ter saudades do tempo em que jogava praticamente no anonimato

Pilar da seleção de Cabo Verde na disputa da recente edição da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha alcançou um status de popularidade que o alçou a condição de astro do futebol ao final do torneio. A sua relação com a fama, no entanto, não tem sido das melhores.

Atualmente defendendo as cores do Colo-Colo, do Chile, ele disse ter saudades do tempo em que jogava praticamente no anonimato. "Perdi a minha paz".

Em entrevista ao jornal The Observer, o goleiro afirmou ter saudades do tempo em que tinha mais liberdade para fazer as coisas.

"Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo, ou pior, me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida e acho que não há nada que eu possa fazer a respeito".



Em meio a essa reviravolta que tomou conta da sua vida, Vozinha confessou que todo o assédio em função da sua atuação na Copa do Mundo está longe de ser confortável.

Discreto, disse ter saudades de sua rotina antiga. "Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes".



A vida do goleiro de personalidade discreta mudou depois de sua atuação histórica no empate entre Cabo Verde e a Espanha.

O jogo terminou 0 a 0 e ele deixou o campo como o principal responsável por frear o forte ataque adversário.



Após o confronto, o seu perfil nas redes sociais teve um crescimento de seguidores espantoso. Assustado, ele decidiu desativar as notificações do Instagram.

"Uma jornalista me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo e me mostrou o celular. Aí que eu vi que tinha mais de um milhão de seguidores. Desativei as notificações para não ter a tentação de ficar checando quem estava me seguindo", disse.



Com o desconforto diante da situação atual, o goleiro revelou estar infeliz.

"Muita gente só enxerga o lado positivo dessa realidade. Para ser sincero, se me oferecessem a vida que tenho hoje, ou a vida que tinha antes, eu escolheria a que tinha antes".



Indicado ao prêmio Bola de Ouro de melhor goleiro, Vozinha disse jamais imaginar um cenário como esse em sua vida.

No entanto, ele dividiu o fato de estar nesta condição com seus companheiros "É bom sentir-me como uma espécie de embaixador, mas tudo que conquistamos foi com o esforço coletivo. Fizemos história. Só de estar nessa lista já é uma grande honra", comentou o goleiro de 40 anos.

Veja também