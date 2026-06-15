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COPA DO MUNDO Vozinha vai de 53 mil a mais de 1,6 milhão de seguidores após campanha da Cazé TV na Copa Casemiro Miguel, sócio da emissora, estimulou os espectadores a seguirem o goleiro cabo-verdiano no Instagram, criando uma campanha de apoio ao jogador

Cabo Verde empatou com a Espanha, atual campeã europeia e favorita ao título da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola teve uma atuação abaixo do esperado, não conseguindo marcar contra a estreante do Mundial. O nome do jogo, o goleiro Vozinha, defendeu muitas finalizações espanholas e recebeu carinho especial dos torcedores que acompanhavam pela Cazé TV.



Casemiro Miguel, sócio da emissora, estimulou os espectadores a seguirem o goleiro cabo-verdiano no Instagram, criando uma campanha de apoio ao jogador. Algo que já é marca do canal, que realizou campanhas semelhantes nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris.





Vozinha saiu de 53 mil seguidores para mais de 1,6 milhão, número que continua subindo mesmo após a partida acabar.



A apresentadora Bárbara Coelho mostrou ao goleiro sua nova marca de seguidores, que espantou-se. "Isso é louco, isso é louco", disse Vozinha ao ver o número.



O resultado do empate sem gols garantiu o primeiro ponto do país em Mundiais, em partida história para o arquipélago africano de 560 mil habitantes.

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