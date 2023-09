A- A+

Luto Walewska é enterrada em Belo Horizonte sem a presença do marido Jogadora de vôlei que caiu do 17.º andar do prédio onde morava foi velada e enterrada neste domingo

A jogadora de vôlei Walewska Oliveira, que morreu quinta-feira (21), após queda do 17.º andar do prédio onde morava em São Paulo, foi velada e enterrada na manhã deste sábado (23), no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. O marido Ricardo Alexandre Mendes não compareceu às cerimônias. Ele e a jogadora estavam em processo de divórcio, segundo dados do Boletim de Ocorrência feito pela polícia, após ser acionada para investigação.

Entre os amigos que estiveram presentes estão Suelen, líbero do Praia Clube, Maurício Lima, ex-levantador do Minas e da seleção brasileira, o ex-jogador e técnico Anderson Oliveira, e Keyla Monadjemi, diretora de vôlei feminino do Minas Tênis Clube.

Segundo reportagem do UOL, Ricardo, que permaneceu em São Paulo, não fez o reconhecimento do corpo. Chegou a deixar a roupa da esposa na portaria para que a funerária pudesse preparar o corpo para o sepultamento.

Nos últimos dias, Walewska estava divulgando sua biografia na capital paulista. Nesta quarta-feira, ela havia participado de um podcast para falar do livro e da sua vitoriosa carreira.

Quem era Walewska Oliveira?

Nascida em Belo Horizonte em 1º de outubro de 1979, a ex-jogadora começou sua carreira pelo Minas, em 1995. Em 2014 voltou ao clube, onde atuou até o ano seguinte.

Na seleção, Walewska jogou por 10 anos. Em 2008, mesmo ano em que sagrou-se campeã olímpica em Pequim (foi o primeiro ouro olímpico do vôlei feminino), foi eleita a melhor bloqueadora do mundo. Em Olimpíadas, também foi bronze em Sidney (2000). Ao deixar a seleção, atuou em diversos clubes —além do Minas, Osasco e Praia Clube, por onde se aposentou.

Veja também

deportação Quem é o atleta paralímpico envolvido na deportação de menores ucranianos para a Bielorrússia