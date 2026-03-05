Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

A- A+

Walid Regragui usou suas redes sociais nesta quinta-feira para confirmar que está deixando o comando da seleção marroquina, três meses antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção africana é a rival de estreia do Brasil, dia 13 de junho, no MetLife Stadium.



O treinador deixa o Marrocos após 58 jogos, com 42 vitórias, e após surpreender o planeta na Copa do Mundo passada, no Catar, quando levou a equipe até a inédita semifinal para uma seleção africana, deixando pelo caminho as fortes Espanha, nas oitavas, e Portugal, nas quartas. Na fase de classificação, Marrocos ainda ganhou de Bélgica e Canadá, além de empatar com a Croácia, então vice-campeã. As únicas derrotas foram na semifinal com a França (2 a 0) e na disputa de terceiro lugar em reencontro com a Croácia (2 a 1).



Depois de não aceitar pedidos de demissão de Regragui, a Real Federação Marroquina de Futebol (RFMF) acabou aceitando a saída. O técnico havia dito que deixaria o cargo caso Marrocos não ganhasse a Copa Africana de Nações disputada em Rabat, o que ocorreu, com Senegal ganhando na prorrogação.





O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022 - a Copa do Mundo foi em novembro e dezembro. "Sempre, Marrocos. Deus, pátria e rei. Obrigado", legendou, recebendo inúmeras mensagens de apoio e mostrando a campanha da equipe nacional no Catar.



"Walid Regragui, obrigado pelo trabalho excepcional que você realizou à frente da seleção marroquina. Sua liderança, paixão e visão inspiraram não apenas os jogadores, mas também um país inteiro e milhões de fãs ao redor do mundo", fez emocionante post de despedida o lateral direito Hakimi, do Paris Saint-Germain.



"Obrigado por acreditar no talento marroquino, por fortalecer o espírito de equipe e por demonstrar que, com disciplina, trabalho e, acima de tudo, com niya (espírito), grandes coisas podem ser alcançadas. Você deixou uma marca inesquecível na história do futebol marroquino. Obrigado por nos fazer sonhar e por vestir as nossas cores com tanto orgulho", completou o jogador.

Veja também