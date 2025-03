Walter Salles, diretor de "Ainda estou Aqui", é torcedor do Botafogo e credor milionário do clube

A- A+

Walter Salles, cineasta brasileiro e diretor de 'Ainda Estou Aqui', filme que concorreu ao Oscar na noite deste domingo (25), é um torcedor declarado do Botafogo e um dos principais credores do clube carioca. Junto com seu irmão João Moreira Salles, ele ajudou financeiramente o Alvinegro, incluindo a compra do atual centro de treinamento da equipe, o Espaço Lonier, localizado em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro.





Segundo o balanço de 2023, o Botafogo possuía uma dívida de aproximadamente R$ 57 milhões com os irmãos Moreira Salles. No entanto, após a adesão ao plano de Recuperação Extrajudicial do clube, o valor foi reduzido para R$ 37,2 milhões, sendo R$ 18,6 milhões para cada um, com pagamento parcelado ao longo de 13 anos. Antes da implementação da Lei da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), os irmãos chegaram a considerar um investimento para separar o departamento de futebol do clube social, mas descartaram qualquer envolvimento político ou administrativo na gestão do time.

Além de sua ligação com o Botafogo, Walter Salles foi apontado, em 2023, como o cineasta mais rico do mundo, superando nomes como George Lucas, criador de Star Wars. Na cerimônia do Oscar deste ano, Ainda Estou Aqui disputou três estatuetas: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz para Fernanda Torres e Melhor Filme, uma indicação inédita para o cinema brasileiro.

