Wanderlei Silva relata fortes dores e fará novos exames após confusão em luta contra Popó

Poucas horas após quebrar o silêncio sobre a briga generalizada que marcou o último fim do Spaten Fight Night 2, em São Paulo, Wanderlei Silva voltou às redes sociais neste domingo. O ex-lutador de MMA revelou que continua sentindo fortes dores de cabeça e que terá de passar por novos exames em Curitiba, onde mora, para avaliar se sofreu lesões mais graves.

— Fui muito bem amparado pelo evento, me levaram para o hospital, fiz exames, mas como estou com muita dor de cabeça, vou ter que fazer novos exames aqui em Curitiba para poder identificar se tive alguma lesão mais grave na cabeça ou não. Vou consultar também um oftalmo, porque não estou conseguindo abrir o olho. Esse foi o estrago causado ontem. Essa semana vou fazer os exames e trago mais notícias — disse.



Em outro vídeo, Wanderlei afirmou ter sido "covardemente agredido" ao levar um soco na nuca e, em seguida, outro no olho, o que o deixou desacordado no ringue. O golpe foi desferido por Rafael Freitas, filho de Acelino “Popó” Freitas, durante a confusão que se instalou logo após o anúncio da vitória do boxeador por desclassificação no quarto round.

A luta, disputada no Espaço Arca, terminou depois que Wanderlei foi punido com a perda de pontos sucessivos por aplicar três cabeçadas, golpes ilegais no boxe. A desclassificação provocou a invasão de membros das duas equipes ao ringue, dando início a uma pancadaria generalizada.

Filho de Popó atingiu Wanderlei Silva

No meio da confusão, Wanderlei Silva foi agredido por Rafael Freitas, filho de Popó, com um golpe de direita no queixo e caiu na lona. O lutador de 49 anos ficou desacordado e só retornou à consciência após alguns minutos.

